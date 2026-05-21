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市場消化中東局勢與三星達成勞資協議 亞股多收高

中央社／ 香港21日綜合外電報導
三星電子勞資雙方今天達成初步協議，原定罷工暫緩，亞股今天多收高。（美聯社）
三星電子勞資雙方今天達成初步協議，原定罷工暫緩，亞股今天多收高。（美聯社）

中東和談前景看好與三星電子勞資雙方今天達成初步協議，原定罷工暫緩，亞股今天多收高，其中首爾股市勁揚逾8%。

法新社報導，科技股率大盤上漲之際，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）昨天提交上市申請，可能成為史上規模最大首次公開募股（IPO）案。

市場樂觀看待伊朗審查美國所提最新終戰方案外，也緊盯三星電子（Samsung Electronics）勞資協商。三星電子勞資雙方今天達成初步協議，根據協議，半導體業務的設備解決方案部門員工，今年績效獎金有望高達6億韓元（約新台幣1400萬元）。

三星電子工會表示，這項在最後關頭敲定的初步協議，將於5月22日至27日期間交付工會會員投票；在此期間，原本近4.8萬名員工計劃發動的18天大罷工將暫緩。

韓國股市KOSPI指數今天收盤勁揚8.42%。日股基準日經225指數終場上漲3.14%；台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收高。香港與上海股市收低。

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）於昨天美股盤後公布的季報優於市場預期，澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）分析師對此表示，「這證明AI基礎設施擴張的趨勢」，帶動亞洲科技股走高。

分析師同時示警「伊朗局勢仍極為不穩定」，「美國總統川普的協議期限僅剩幾天，若談判破局，今日的漲勢很快就會逆轉」。

川普（Donald Trump）昨天表示，如果伊朗不同意簽署和平協議，美國已準備好對德黑蘭發動進一步攻擊，但也暗示華府可以再等幾天，以期「獲得正確的答案」。

中東 三星 SpaceX

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