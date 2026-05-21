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三星逃過罷工...估晶片部門每人發34萬美元獎金

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
三星勞資雙方在21日罷工前最後一刻達成協議，根據協議條件，三星今年將發給晶片部門員工平均每人5.13億韓元（34萬美元）獎金。路透
三星勞資雙方在21日罷工前最後一刻達成協議，根據協議條件，三星今年將發給晶片部門員工平均每人5.13億韓元（34萬美元）獎金。路透

三星高層與工會在最後一刻達成協議，避免了原訂今（21）日要發動的大罷工。彭博資訊根據勞資談判結果推估，三星今年將平均發給每名晶片部門員工5.13億韓元獎金，相當於34萬美元。

彭博根據協議條件和三星今年的預期利潤計算，三星今年將撥出約40兆韓元（266億美元），給晶片部門員工做為獎金。三星半導體部門員工總數為7.8萬人，雖然每人可領到的獎金水準各有高低，但平均每人可得5.13億韓元。

韓聯社等其他媒體的計算則估計，記憶體部門員工每人可能得到約6億韓元獎金。三星並未揭露個別半導體部門的確切員工人數。

根據三星勞資雙方達成的暫時協議，三星同意提撥10.5%的獲利做為獎金，以股票形式發放，並再撥1.5%獲利做為現金獎勵。這套獎金方案仍需工會成員批准，但只要獲利目標都有達成，這套方案將可沿用十年。分析師估計，三星今年的營業利潤將暴增七倍至約333兆韓元。

今年度的獎金預計將在明年初發放，三星員工可立即出售其中三分之一的股票獎勵，其餘三分之二則有兩年禁止出售的閉鎖期。

三星 罷工 記憶體

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