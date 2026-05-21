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特斯拉宣布多國適用FSD監督版 大陸也獲放行

中央社／ 台北21日電
特斯拉宣布，其「自動輔助駕駛（受駕駛監督）」系統（FSD Supervised）可以在美國、加拿大等10個國家地區使用。圖／路透社
特斯拉宣布，其「自動輔助駕駛（受駕駛監督）」系統（FSD Supervised）可以在美國、加拿大等10個國家地區使用。圖／路透社

特斯拉今天宣布，其「自動輔助駕駛（受駕駛監督）」系統（FSD Supervised）可以在美國、加拿大等10個國家地區使用，其中還包括市場競爭最激烈的中國。這家美國電動車巨頭正試圖憑藉技術領先的FSD，收復流失的市占率並提升營收。

特斯拉（Tesla）X平台官方帳號21日宣布，FSDSupervised現在適用於美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、中國、澳洲、紐西蘭、韓國、荷蘭以及立陶宛等10個國家地區。

目前台灣FSD售價為新台幣22萬2000元，因為法規受限，在台灣道路上實際能使用的功能仍以基礎的Autopilot（自動輔助駕駛）為主，多項進階功能無法使用。

歷經連續兩年銷量衰退後，特斯拉第1季電動車交付量為35萬8023輛，雖然比去年同期回升6%，但在主力市場中國，首季銷量重挫16.2%。

特斯拉官宣FSD監督版登陸中國，今天躍為中國大陸社群熱門話題。

綜合IT之家、界面新聞等陸媒報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）13日隨美國總統川普（DonaldTrump）訪問中國後，特斯拉中國緊急招募多個智慧駕駛職位。外界解讀，特斯拉領先業界的FSD系統，確定將獲得中國官方批准上路，可望扭轉中國銷量頹勢。

目前，特斯拉FSD V14.3.3已在北美推送，官方稱其反應速度提升20%，智慧召喚功能提速33%。宣稱能夠在駕駛的主動監督下智慧並且準確駕駛車輛，包括路線導航、轉向、變換車道、停車等。平時外出、日常通勤和公路旅行都可使用。

在歐洲市場方面，今年4月，荷蘭車輛管理局正式向特斯拉授予FSD監督版整車型式認證，特斯拉昨天也正式向立陶宛車主推送FSD監督版。

收費方面，歐洲地區的FSD監督版目前僅支持訂閱制。立陶宛車主每月訂閱費用為99歐元（約新台幣3600元）；若此前已購買增強版Autopilot，月費可低至49 歐元。特斯拉表示，隨著該系統逐步向無監督自動駕駛反覆運算升級，訂閱價格後續還會上調。

截至今年第1季，FSD全球訂閱用戶已達到128萬，年增51%。自2026年2月起，特斯拉還在多數市場轉向每月99美元的訂閱模式，以進一步提升用戶數。

特斯拉正在中國市場節節敗退。根據中國乘聯會的最新資料，特斯拉中國4月批發銷量雖有7萬9478輛，創歷年來4月份新高，但在中國銷量跌至2萬5956輛，不僅比去年同期下滑9%，更比3月腰斬超過50%。不過，FSD監督版落地可望刺激買氣。

特斯拉 Tesla

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