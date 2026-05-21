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軟體與平台時代落幕了！安德森：硬體大廠台積、NVIDIA將贏得AI戰利品

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
知名科技投資人安德森表示，美國頂尖軟體股與網路股長達20年的輝煌成長期已落幕，巨額的人工智慧（AI）資本支出將消耗他們的現金流，使台積電、輝達（NVIDIA）等硬體大廠贏得AI競賽的戰利品。路透
知名科技投資人安德森表示，美國頂尖軟體股與網路股長達20年的輝煌成長期已落幕，巨額的人工智慧（AI）資本支出將消耗他們的現金流，使台積電、輝達（NVIDIA）等硬體大廠贏得AI競賽的戰利品。路透

英國知名科技投資人安德森（James Anderson）表示，美國頂尖軟體股與網路股長達20年的輝煌成長期已落幕，巨額的人工智慧（AI）資本支出將消耗他們的現金流，使台積電輝達NVIDIA）等硬體大廠贏得AI競賽的戰利品。

安德森接受金融時報訪問時表示，Google、Meta、亞馬遜和微軟等科技巨人，投入規模數兆美元的AI資本支出，這些戰利品極大的比例將流向一小撮主流硬體供應商，例如台積電、輝達和艾司摩爾（ASML）。

安德森預料，目前AI晶片供應吃緊現象，持續時間將遠超過投資人預期。他曾是Baillie Gifford明星基金經理人，目前為億萬富豪阿涅利家族（Agnelli）管理部分投資。

他說：「這20年來由指數型平台主導的篤定性已結束。」

安德森指出，隨著矽谷科技巨人爭奪AI領導地位，「七大巨頭」科技公司稱雄的時代「已改變，不論是好是壞」。這七強指的是：蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、輝達和特斯拉。

他接著說：「這些平台的基本面已內爆...顯然已難重返低資本支出和高現金流之路。」

安德森提到，AI公司爭奪領導地位的同時，對硬體供應商的依賴「異常」集中，尤其對台積電的依賴「仍被低估」。

他說：「幾乎不可能另尋出路繞過這些壟斷型企業。」他說：「馬斯克宣稱，數年後就會達到那境地，英特爾也設法重振旗鼓。但我認為，那需要極高的技能、毅力和資源，以及智慧財產。」

全球首富馬斯克3月推出雄心勃勃的「TeraFab」計畫，將在德州興建一座晶片製造廠，將來供應晶片給他旗下的SpaceX和特斯拉。申報文件顯示，這座晶片廠造價高達1,190億美元。

與此同時，台積電也努力提高產能，以滿足輝達、Google等客戶的需求。這讓部分投資人擔心，AI軍備競典步調一旦減緩，目前的供應吃緊可能迅速轉變成供應過剩。

安德森說：「若以為沒有某種（半導體）景氣循環，就太天真了。我認為那種循環的負面影響可能帶來驚嚇嗎？我想，就那方面而言，可能會有驚喜。」

NVIDIA 台積電 輝達 Meta 安德森

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