不愛生魚片卻重押「藏壽司」？川普持股名單曝光 蘋果、輝達、特斯拉全入列

美國政府公開的證券交易資料顯示，美國總統川普大舉買賣股票，包括日本迴轉壽司連鎖品牌「藏壽司」（Kura Sushi）美國子公司股票。除此之外，川普還買賣多家陪同他訪問中國的美企股票，引發外界對利益衝突的質疑。

日本經濟新聞、日本東京放送電視台（TBS）、朝日電視台報導，根據美國政府倫理辦公室（OGE）公開資料，川普（Donald Trump）於2026年2月購入KuraSushi USA股票，金額介於100萬至500萬美元（約新台幣3156萬元至1.5億元）之間。該公司為日本「藏壽司」美國子公司，2009年進軍美國，2019年於美國納斯達克上市。「藏壽司」目前已在全美開設91家門市，另有14家新門市預計開幕。

美國總統買賣股票本身屬合法行為，但依規定，美國總統必須公開部分資產資訊。外界也好奇，一向被認為偏好牛排、麥當勞與可口可樂、不愛生魚片的川普，為何會投資「藏壽司」股票。

對此，第一生命資產運用經濟研究所首席經濟學家永濱利廣分析指出，川普並非壽司愛好者，「比較像是純粹看上獲利空間才買進」。

他表示，壽司如今已深植美國日常飲食文化，而主打平價的壽司連鎖店模式，正好符合美國中產階級「想吃好一點、但又無法負擔高級壽司店」的需求，因此相當具有市場潛力。

OGE資料顯示，川普在2026年第一季（1至3月）期間共進行超過3700筆有價證券交易，總交易金額超過350億日圓（約新台幣70億元）。

交易對象涵蓋多家與美國政府政策密切相關的大型企業，包括特斯拉（Tesla）、蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、奧多比（Adobe）、甲骨文（Oracle）以及波音（Boeing）等。其中，川普至少於2月買進約100萬美元的波音股票。

川普日前訪問中國時，陪同出席美中領袖會談的包括多名美國企業高層，川普曾向中國國家主席習近平逐一介紹，而幾乎在場所有企業的股票，川普都有過買賣紀錄。

上智大學教授前嶋和弘指出，若是一般企業家投資自己看好的公司並無問題，但作為實際制定與推動政策的總統，「坦白說，帶有相當濃厚的利益衝突味道」。

對於外界批評，美國副總統范斯（JD Vance）曾替川普辯護稱，川普並非親自在白宮操作股票交易，而是由財務顧問負責管理資產，「認為總統自己坐在辦公室電腦前炒股的說法很荒謬」。

除了股票投資外，川普家族近年也積極布局加密貨幣、軍用無人機、關鍵礦物與核能等美國政府重點扶植產業。根據美國財經雜誌富比世（Forbes）統計，川普個人資產已從2024年的23億美元，大幅增至2026年的65億美元。