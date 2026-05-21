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成避險選項之一？摩根大通CEO戴蒙稱讚中國大陸現在「更一致」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。路透
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。路透

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）今（21）日稱讚中國近來與其他國家的關係變得「更加一致」，這是美國商界重要領袖重新評估對中國看法的最新跡象。

戴蒙正在中國大陸上海參加金融會議，彭博電視採訪時問他，在全球其他地區動盪之際，中國是否已興起成為避風港？戴蒙回答：「最近確實有點這種態勢，他們（中國）與其他國家的關係更為一致。」

不過，他也試圖為美國辯護，強調美國「仍然是避風港」，只是川普政府在國內外的一些作為「最近讓人感到意外」。

近期除了美國總統川普剛結束北京訪問，英國、加拿大等美國傳統盟友的多國領袖，也陸續訪問北京，簽署貿易與合作協議。

隨著中國大陸在再生能源技術與工業硬體等領域，持續提升價值鏈地位，全球投資人現在開始重新看待中國。

戴蒙稱讚中國的創新能力，並表示投資人長期以來一直對「他們的汽車、電池、太陽能，以及工具機產業」感到興趣。

最近幾年，由於北京與華府的關係惡化，加上中國大陸經濟放緩，西方金融機構一直難以在中國市場取得更大進展。戴蒙就曾在2024年的上海會議上表示，摩根大通在中國有些業務「幾乎是斷崖式下滑」。

戴蒙今天談到債券殖利率時表示，債券殖利率「可能會比現在高得多」，理由是美國赤字擴大以及AI支出激增。

中國大陸 上海 英國

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