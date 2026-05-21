油價大漲電動車翻紅！美伊戰爭對國際經濟、市場與民生有何影響

伊朗戰爭引發燃料價格高漲下，歐洲電動車需求勁增、扭轉去年疲弱表現，有業者認為該車市出現轉折點。英國首相施凱爾近日放寬對俄羅斯航空燃油與柴油進口制裁，因應油價飆漲。

●歐洲電動車銷量大增 伊朗戰爭促使民眾接受度出現轉折

英國研究機構New Automotive和歐洲產業組織E-Mobility Europe提供的資料顯示，歐洲16個市場4月新電動車領牌數量較去年同期成長34%。這些市場占歐洲聯盟（EU）和歐洲自由貿易協會（European FreeTrade Association，EFTA）汽車總銷量的80%多。

此外數據顯示，電動車銷量除了在原已接受度較高的丹麥和荷蘭市場勁揚，在義大利等推展緩慢的市場也有顯著增長。

歐洲車輛交易網站的電動車新車和二手車搜尋量同樣雙雙明顯成長，其中擁有價格較親民車款的中國品牌求購量增幅尤其顯著。

●戰事推高油價 英放寬對俄航空燃油與柴油制裁

施凱爾（Keir Starmer）在中東戰爭導致油價攀升之際，放寬對俄羅斯航空燃油與柴油進口的制裁，他今天為這項引發爭議的舉措辯護。這項貿易許可允許英國進口在印度等第3國精煉的俄羅斯原油，但遭到反對政黨強烈批評。

英國去年10月宣布，將禁止進口源自俄羅斯原油的產品，旨在切斷資助俄烏戰爭的收入來源。但施凱爾表示，政府發布「兩項具針對性的短期許可，以逐步實施新制裁，並保護英國消費者」。他說：「這絕對不是要解除任何現有制裁，我們將持續與盟國合作，推出更多制裁方案。」

●德國重啟電動車補貼 荷莫茲海峽危機推動市場轉向

德國政府本週正式重啟電動車購車補貼，申請者最高可獲6000歐元（約新台幣22萬元）補助。隨伊朗戰爭推升國際油價、荷莫茲海峽危機加劇能源焦慮，德國消費者對電動車購買興趣增加，國際能源總署指出，德國已成為歐洲電動車成長最快市場之一。

德國官方電動車購車補貼平台今天正式上線，根據新制，購買純電動車的家庭，依收入與子女人數不同，可獲3000至6000歐元補助，插電式油電混合車則最高可獲1500歐元。

德國汽車俱樂部（ADAC）指出，近期德國民眾對電動車資訊的搜尋量快速增加，許多人開始重新計算油價、稅金與養車成本。巴伐利亞汽車經銷商西爾希（Tobias Sirch）接受南德日報（SZ）採訪表示，戰爭爆發後，電動車需求暴增，以往每月售出的電動車僅占銷售量1/3，如今已超過2/3。

●中東動盪、中國遊客低迷 訪日本外國人4月年減5.5%

日本國家旅遊局今天發布估算數據指出，4月訪日外國人較去年同期減少5.5%，中東局勢動盪導致航班停飛和機票上漲可能是原因之一。日中關係惡化造成的中國遊客低迷依然持續。

共同社報導，國家旅遊局同時指出，4月來自英國人次年減13.8%，降為5萬9900人次，以歐洲為中心呈現下滑的國家較多；來自中東地區人次則減少21.4%。

●伊朗戰事推升通膨 Fed會議紀要：更多官員傾向升息

美國聯邦準備理事會（Fed）官員對伊朗戰爭推升通貨膨脹的擔憂進一步加劇，愈來愈多官員開始接受可能需要升息的可能性。這顯示即將上任的主席華許將接手一個日益偏鷹的央行決策團隊。

路透社報導，根據今天公布的4月28日至29日會議紀要，多數聯準會決策官員認為，如果通膨持續高於央行2%的目標，「某種程度的政策收緊可能會變得適當」。

會議紀要指出，「為了因應這種可能性，許多與會者表示，他們傾向刪除會後聲明中的一些措辭，這些措辭暗示聯準會未來利率決策帶有寬鬆的傾向。」