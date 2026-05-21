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AI壓低物價？分析師：AI已開始推升通膨 手機、筆電也終會漲價

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師指出，人工智慧（AI）長遠來看或許會透過提升生產力壓低物價；但短期而言，AI反而是美國通膨的一大推手。路透
分析師指出，人工智慧（AI）長遠來看或許會透過提升生產力壓低物價；但短期而言，AI反而是美國通膨的一大推手。路透

一般認為，人工智慧（AI）帶動生產力提升，有助於降低企業經營成本，進而導致物價降低，因而被視為矯正高通膨的利器。分析師指出，長遠來看或許如此，但短期而言，AI反而演變成美國通膨的一大推手。

美國通膨率升抵三年高點，主要反映油價上漲，以及川普2.0關稅效應。但可能令許多人訝異的是，AI投資熱潮竟然也助長通膨。

花旗銀行（Citibank）經濟學家團隊20日在研究報告中寫道：「倘若AI技術到頭來壓低生產成本，終將導致通縮結果。但目前布建AI基礎設施正給經濟帶來一股通膨推力。」

企業界興起AI淘金熱潮，帶動電腦晶片、記憶體和其他電子零組件需求躍上空前高峰，以致這些產品和相關設備的價格飆漲，給美國通膨推波助瀾。

分析師說，目前AI對美國整體通膨的影響仍相當小，且難精確估算，但相關影響愈來愈清晰可見。

以美國消費者物價指數（CPI）中的「電腦軟體與配件」項目為例，這一類物價過去12個月來已躍漲近14%，增幅創新高，一反1990年代末開始追蹤這項目以來穩定下滑的趨勢。

在可見的未來，發展AI科技所需的種種產品，價格將易漲難跌。例如，電子零組件躉售物價指標4月年增率飆到28%的歷史新高，對照下，一年前這些電子零件價格還在下跌。

由於許多AI相關零組件在海外生產，美國企業的進口也大增。2026年第1季，電腦進口比2025年同期增加一倍多，達到930億美元，預告2026全年電腦進口值可能打破紀錄，延續2025年強勁成長趨勢。

不止如此，今年頭三個月的半導體進口較去年同期暴增40%，電腦配件進口也勁增37%。

基於AI革命浪潮方興未艾炒熱相關設備與零組件需求，這些產品的價格漲勢短期內不會降溫，聯準會（Fed）抑制頑強通膨的難度將有增而無減。

這正是為什麼，Oxford Economics分析師團隊寫道：「我們認為，通膨更大的風險來自於AI投資熱潮。」

這是因為，消費大眾對高科技產品貪得無饜的需求，終會推升行動電話、筆電等產品的價格。目前為止，AI熱潮相關成本大多由企業自行吸收，但總有一天會轉嫁給消費者。

通膨 美國

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