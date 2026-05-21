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超微承諾 向台灣AI領域投資逾100億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
超微執行長蘇姿丰。美聯社
超微執行長蘇姿丰。美聯社

輝達（Nvidia）在AI晶片市場的主要競爭對手超微（AMD），承諾在台灣投資超過100億美元，以擴大合作夥伴關係並增加封裝產能。

根據彭博報導，超微周四發布聲明表示，正與包括日月光、力成、Sanmina（新美亞）和英業達等夥伴合作，以增強在台灣地區的能力。

超微是眾多正擴大投資台灣的晶片製造商之一，希望隨著AI需求成長提升產能。台灣是全球半導體產業的重要製造與技術中心。儘管輝達仍主導AI處理器市場，但資料中心客戶愈來愈傾向尋找替代方案，這股趨勢有利於超微。

超微執行長蘇姿丰在聲明中表示：「隨著AI應用加速普及，我們的全球客戶正迅速擴展AI基礎設施，以滿足不斷成長的運算需求。」她目前正在台灣訪問。

超微 英業達 輝達 台灣 晶片

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