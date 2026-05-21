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各國嚴查短租 Airbnb推飯店訂房與雜貨外送服務
各國政府對短期租房法規日益嚴格，旅宿訂房業者Airbnb今天宣布，正逐步在應用程式中推出精品飯店訂房、租車及雜貨外送等服務，盼打造一站式旅遊購物平台。
法新社報導，這是Airbnb為開拓旅遊消費商機所做的最新政策，目標是從知名訂房網站Booking.com和Expedia等競爭對手手中爭取更多客源。
Airbnb自2008年在美國舊金山創立，由於各國對短期租賃法規逐步加嚴，因而祭出這次因應方案。
去年12月，西班牙政府以Airbnb平台上有超過6.5萬筆違規房源為由，開罰6500萬歐元（約新台幣22億元），並決定2028年現有觀光租賃執照到期後將不再展延。
紐約自2023年起幾乎全面禁止私人短租，巴黎則在2026年擴大對非法房源的打擊力道。
Airbnb執行長奇斯基（Brian Chesky）在聲明中表示：「旅行不只應該便利，更應該有意義。最好的旅程能讓你探索、學習，並在回家時，讓自己變得和出發時有些不同。」
更新後的應用程式，不僅在美國超過25個城市提供生鮮雜貨外送服務，並在全球160多個城市提供機場與火車站接送和行李寄存服務，未來也將提供租車服務，但還未公布合作廠商。
此外，新版應用程式也新增多項人工智慧（AI）功能，包括支援11種語言的虛擬客服助理。
Airbnb今年第一季營收為26.8億美元（約新台幣847億元），較去年同期成長18%。
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