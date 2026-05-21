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Meta全球裁員8千 新加坡辦公室最早接到通知

中央社／ 紐約20日綜合外電報導

Meta開始裁減全球約8000名人力，約占員工總數的10%。此時，Meta共同創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）正全力推動將資源轉向雄心勃勃的人工智慧（AI）計畫。

法新社引述彭博（Bloomberg）報導指出，Meta自清晨起陸續發出通知函，其中新加坡辦公室的員工是最早接獲消息的一批。

海峽時報（The Straits Times）報導，星國員工是在當地5月20日凌晨4時收到電子郵件通知。隨後，英國、美國及其他地區的員工也陸續在各自時區的5月20日清晨收到裁員通知。

Meta新加坡分公司並未回應受影響的具體員工人數，但根據前員工透露，這波在新加坡裁撤的職位達100多個。

法新社報導，除了大砍10%人力，Meta上個月已宣布將取消6000人的招聘計畫，並將另外7000名員工轉調至AI相關職務。

祖克柏今天在發給員工的內部信中，感謝即將離職的同仁，並試圖安撫留下的員工。

根據美國媒體「財經內幕」（Business Insider）披露的信函內容，祖克柏寫道：「與曾經為我們使命和公司發展做出貢獻的夥伴道別，總是令人難過。我能感受箇中的沉重。」

祖克柏也表示，他預期公司今年不會有另一波全面性裁員，並坦承公司過去在與員工溝通上有不足之處。

他對公司的發展方向表示樂觀，認為Meta是「少數有能力定義未來的企業之一」，並重申致力於讓全球用戶體驗「個人化超級智慧」（personalsuperintelligence）的目標。

這次組織重組的裁員規模，僅次於祖克柏2022-2023年「效率年」（Year of Efficiency）裁撤的約略2.1萬人。

而這波裁員行動，適逢Meta大幅升高在AI基礎設施方面的支出。Meta預估，今年資本支出將達1250億至1450億美元，比2025年的支出整整翻了一倍以上。

新加坡 Meta 祖克柏

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