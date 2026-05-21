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戴蒙示警利率還會更高 Fed會議紀錄多數官員主張將升息列入選項

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通董事長暨執行長戴蒙。路透
摩根大通董事長暨執行長戴蒙。路透

摩根大通董事長暨執行長戴蒙表示，利率可能會比目前水準高出許多。在債券殖利率觸及多年高點之際，他這番言論無疑是對債券投資人發出警告。

聯準會（Fed）公布上月決策會議紀錄顯示，多數官員已警告，若通膨持續居於2%目標之上，央行可能須考慮升息。因應這方面疑慮，多位官員在會議中呼籲Fed撤除寬鬆偏向，並釋出下一步可能升息的訊號。

戴蒙在接受彭博電視台訪問時說：「利率可能會比現在高得多。我們可能已經從儲蓄過剩，轉變為儲蓄不足的時代。」

目前，由於市場擔憂油價上漲可能迫使央行升息，長期債券已承受相當大的壓力。再加上日本、英國和美國政府支出所引發的疑慮，以及人工智慧（AI）熱潮支撐全球最大經濟體的成長，投資人紛紛開始要求更高的溢價，才願意持有長天期債券。

戴蒙說：「我們不知道市場何時會對此感到過度恐慌，也不知道通膨何時會讓人不想再持有長天期債券。但這一天終究會來。」

PGIM Credit共同投資長彼得斯（Gregory Peters）也認為，數十年來最高的公債殖利率可能持續居高，投資人短期內從中獲利的空間因此受限。

彼得斯周三發給團隊的訊息中說：「這波全球重新定價創造了價值」，尤其是長期持有的中天期債券。不過「短期內我看不到多少支撐」，考量到通膨走升和已開發國家普遍債台高築，他「仍保持謹慎」。

高盛策略師馬歇爾（William Marshall）也指出，即使美國30年期公債殖利率已升破5%，長天期美債仍不夠便宜，不足以支撐持續性反彈。

馬歇爾也指出，在這波油價衝擊期間，美債作為投資組合避險工具的效果已大不如前，這也支持期限溢價走高的論點。

Fed 殖利率 債券

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