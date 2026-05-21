整理包／韓股因AI暴漲、韓元卻重貶？脫鉤原因一次看懂

南韓今年出現罕見脫鉤現象：AI熱潮推動Kospi指數過去一年大漲逾150%，成為全球最強股市之一，但韓元卻逆勢貶值約4%，淪為亞洲最弱勢貨幣之一。背後原因整理如下：

1、戰爭、油價與避險需求夾擊

伊朗戰事推升油價突破每桶100美元，南韓因高度依賴能源進口，企業需要更多美元支付油費，韓元因此承壓。同時，中東局勢升高全球避險情緒，外資撤離風險資產、轉向美元，也進一步壓低韓元。

2、韓元與韓股的傳統連動失效

過去外資買韓股需將美元換成韓元，加上出口商會把海外營收換回韓元，因此股市上漲通常也會帶動韓元升值。但這種模式近年已改變。經常帳順差過去多流入外匯存底，如今愈來愈多轉向民間海外投資，韓元與經常帳順差的連動約從2015年起明顯減弱。

3、人口老化加速資金外流

隨著人口老化，南韓家庭與大型機構投資人愈來愈積極布局海外資產，以追求更高報酬。這代表，即使出口強勁、股市大漲，賺來的美元也不再像過去那樣回流國內，韓元需求因而下降。

4、外資撤退但Kospi續漲

過去韓股高度依賴外資，但現在本地投資人已能大量承接外資賣股。這讓Kospi即使在外資流出、韓元走弱情況下，仍能維持強勢上漲，卻無法再為韓元帶來過去那樣的升值動能。

5、對美投資與官方干預

南韓承諾對美投資3,500億美元後，市場擔心未來需賣出大量韓元兌換美元，會進一步壓低匯價。雖然當局推出多項措施，包括鼓勵海外收益回流、提高海外子公司股利免稅比率，以及口頭干預匯市等，但效果有限。市場關注韓美是否可能重啟貨幣互換協議，作為更長期的支撐方案。