SpaceX花錢猛也賺超快 為星艦砸150億美元、從Anthropic奪450億大單

即將上市的SpaceX揭露財務細節，公布投入已超過150億美元用於開發龐大星艦（Starship）火箭，另一方面也爭取到AI公司Anthropicp未來三年接近450億美元的運算訂單。執行長馬斯克發文說，SpaceX正洽談向其他公司提供類似的AI運算服務。

根據一份提交給美國證管會（SEC）的文件，SpaceX去年在星艦計畫上花費約30億美元，高於前一年在這款新火箭上投入的18.4億美元，迄今投入開發的整體金額超過150億美元。

星艦被宣傳為史上最強大的火箭，是SpaceX極具雄心的運載工具，設計用於將大型衛星送入軌道，並最終把人類送往月球與火星。它同時也被設計為完全可重複使用的發射系統，也就是整枚火箭在每次任務後都能完整返回地球。

早在2018年，馬斯克預測，星艦的開發成本大約會落在20億到100億美元之間。到了2023年4月，馬斯克又預估SpaceX當年在星艦上的支出約為20億美元。

這款火箭預定近期進行第12次試飛，而這次發射對公司而言相當關鍵，必須順利完成。

另一方面，文件也顯示，Anthropic已同意在未來三年內向SpaceX支付近450億美元，用於取得運算資源來支撐其AI模型Claude。

Anthropic預定在2029年5月前，每月向馬斯克的公司支付12.5億美元；在2026年5、6月算力逐步提升期間，費用會相對較低。文件指出，任何一方都可以提前90天通知終止協議。

Anthropic本月稍早表示，已簽署協議，可使用SpaceX位於孟菲斯、名為Colossus 1的大型資料中心超過300 MW的算力，但未披露具體條件。根據Anthropi 共同創辦人兼首席運算長布朗（Thomas Browne）的貼文，雙方之後又擴大合作，納入第二座SpaceX資料中心的算力。

馬斯克周三在X上貼文表示，SpaceX正洽談向其他公司提供AI運算服務，「隨著時間推移，尤其是隨著軌道資料中心的建設，我們預期將以極高規模為AI提供服務」。