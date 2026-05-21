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祖克柏全力押注AI！Meta大裁員8000人 亞洲員工凌晨4點收通知

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
Meta執行長祖克柏與妻子普莉希拉．陳（左）2025年10月29日出席紐約現代藝術博物館舉行的《華爾街日報》雜誌創新者獎典禮。美聯社
Meta執行長祖克柏與妻子普莉希拉．陳（左）2025年10月29日出席紐約現代藝術博物館舉行的《華爾街日報》雜誌創新者獎典禮。美聯社

臉書與Instagram的母公司Meta先前宣布重組計畫，目的是在大舉投資人工智慧（AI）的同時降低成本，數千名員工20日早上開始陸續接獲裁員通知。亞洲地區員工最先收到消息，新加坡時間凌晨4時便收到相關訊息。美國員工則在當地早晨接獲通知。執行長祖克柏在內部表示，決定裁員有其必要，因為在競爭激烈的AI領域，「成功並非理所當然」。

CNBC與彭博資訊報導，Meta 4月曾向員工表示，將於5月進行大規模裁員，並取消填補6000個職缺的計畫。公司當時在備忘錄中指出，裁員是為了抵銷AI等領域的投資成本。此次全球裁減約8000個職位，占員工總數約10%。知情人士表示，最新一輪裁員預計將特別衝擊Meta的工程與產品團隊。

另外，Meta已於18日通知員工，約7000名員工已被重新分配至新成立、專注AI項目的團隊，包括AI產品與AI代理（agents）相關團隊。儘管裁員將影響多個部門，但CNBC先前報導指出，專注AI基礎設施、基礎模型與AI獲利化的團隊預計不會受到波及。

祖克柏在內部備忘錄表示，公司「預期今年不會再有全公司範圍裁員」，並承認需要在與員工溝通方面做得更好。他表示，「這是我見過產業變化最快的時期」，並對Meta在AI競賽中的地位，以及向用戶提供AI超級智慧（AI superintelligence）的能力感到樂觀。

他表示：「AI是我們這個世代最具影響力的技術，領先的公司將定義下一個世代。」祖克柏並指出：「我們正在改造公司，以確保這裡始終是優秀人才能發揮最大影響力的最佳場所。」

Meta今年已承諾投入超過1000億美元於AI資本支出，重組與裁員前，3月底員工總數略低於8萬人。祖克柏已將AI列為最高優先事項，並投入所有資源，試圖追趕Alphabet旗下的Google與OpenAI等競爭對手，也讓Meta的人力結構與營運方式出現變化。

根據報導，Meta近年來因祖克柏持續推動提高效率而歷經多輪裁員，最新一波裁員發生之際，內部正瀰漫高度焦慮氣氛。消息人士先前告訴CNBC，預計8月還可能進行另一輪裁員，秋季也可能再有新一波。匿名職場社群平台Blind提供的數據顯示，Meta員工對公司的整體評價，已從2024年第二季高峰至今下滑25%，企業文化評分更下降39%。

牛津大學經濟學與行為科學教授德內夫（Jan-Emmanuel De Neve）表示：「像Meta這樣推動自動化的企業，可能不再是理想雇主，因為人們逐漸發現，只要有機會，他們就會把人類排除在外。」他說：「這樣做或許能帶來短期成本節省，但若削弱員工福祉與投入感，將危及長期成長潛力。」

Meta 祖克柏 新加坡 裁員

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