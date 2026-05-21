Anthropic第2季營收倍增至109億美元 可望率先轉虧為盈

Anthropic營收大增，可望在競爭對手OpenAI和馬斯克旗下xAI之前，率先實現單季獲利。

英國金融時報引述知情人士報導，Anthropic 已告知投資人，第2季營收將達109億美元，是今年第1季48億美元的兩倍以上。知情人士指出，Anthropic第2季將因此出現營業利益5.59億美元。

這也讓Anthropic在今年首次公開發行股票（IPO）的競爭中占得先機，目前該公司接近完成一輪300億美元的籌資，估值將達9,000億美元。

Anthropic和OpenAI的年化營收都迅速突破百億美元大關，但由於必須持續投入更多資金來精進AI模型，兩家公司仍深陷虧損。OpenAI已告知投資人，預計2030年才會實現獲利，但在此之前預計投入逾6,000億美元，用於擴大和運行模型所需的運算能力。據華爾街日報報導，OpenAI目標是最快在9月完成上市，籌集更多資金。

xAI已和SpaceX合併，同樣在資料中心和硬體上投入了數十億美元。SpaceX計劃下月上市，周三披露AI事業營業虧損達64億美元。

儘管獲利能力好轉，但Anthropic為應付產品需求而擴大投資，不太可能持續維持獲利。

但這項里程碑說明，AI實驗室創下空前成長之際，雖燒掉了空前龐大的資金，但要以永續方式經營業務，也並非不可能。