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三星電子罷工危機未解？股東團體稱勞資協議違法 揚言提禁制令

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
儘管三星電子勞資雙方20日達成協議、罷工喊停，但三星一個股東團體主張，管理層與工會達成的暫定薪資協議違法。路透
儘管三星電子勞資雙方20日達成協議、罷工喊停，但三星一個股東團體主張，管理層與工會達成的暫定薪資協議違法。路透

三星電子（Samsung Electronics）勞資協議再生變數。根據韓聯社周四報導，三星一個股東團體主張，公司管理層與南韓最大工會達成的暫定薪資協議「違法」，若工會會員表決通過，將申請禁制令阻止協議生效。

這項協議原本被視為避免大規模罷工、穩定全球半導體供應鏈的關鍵進展。工會先前計劃發動近4.8萬人、為期18天的罷工行動，後來決定暫緩，將暫定協議交由會員於22至27日間表決。

雙方自去年底以來，持續針對人工智慧（AI）相關半導體業務的績效獎金制度僵持不下。目前的協議內容是，三星將提供相當於事業績效盈餘10.5%的特殊半導體獎金，且不設上限。

市場仍擔心，若三星罷工成真，全球DRAM供應可能減少3%至4%，NAND Flash供應減少2%至3%，進一步推升記憶體價格。

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