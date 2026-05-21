戰事推高油價 英放寬對俄航空燃油與柴油制裁

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在中東戰爭導致油價攀升之際，放寬對俄羅斯航空燃油與柴油進口的制裁，他今天為這項引發爭議的舉措辯護。

法新社報導，這項貿易許可允許英國進口在印度等第3國精煉的俄羅斯原油，但遭到反對政黨強烈批評。

唐寧街發言人表示，施凱爾今天傍晚與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話時向他保證，「由於英國至今採取的行動，市場上流通的俄羅斯石油將變少，俄羅斯也因此遭到削弱」。

根據英國商業貿易部網站，這項許可為「無期限」，且將「定期檢討」。

工黨（Labour Party）政府也發布臨時許可，鬆綁對源自某些俄羅斯工廠生產的液化天然氣的制裁。

英國去年10月宣布，將禁止進口源自俄羅斯原油的產品，目的在切斷資助俄烏戰爭的收入來源。

但施凱爾表示，政府發布「兩項具針對性的短期許可，以逐步實施新制裁，並保護英國消費者」。他說：「這絕對不是要解除任何現有制裁，我們將持續與盟國合作，推出更多制裁方案。」

施凱爾告訴澤倫斯基，英國「正在加強措施打擊俄羅斯經濟，包括透過新的制裁方案」。

唐寧街指出，英國首相表示，這是「持續致力於盡一切可能削弱與瓦解（俄羅斯總統）普丁（VladimirPutin）戰爭機器」的一環。

然而，保守黨（Conservative）黨魁巴登諾克（KemiBadenoch）指控首相「選擇購買骯髒的俄羅斯石油。那些金錢將用來資助殺害烏克蘭士兵的行動」。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，英國對莫斯科實施嚴苛的制裁制度，鎖定石油出口以及3000多名個人和公司。

在英國做出這項決定前，美國也對已在海上的俄羅斯石油貨船實施制裁豁免，隨著對伊朗的戰爭壓縮全球石油供應並導致能源價格攀升，美國18日第2度延長豁免。

路透社報導，澤倫斯基今天表示，烏克蘭已與英國聯繫，就制裁俄羅斯這個「敏感」議題發出訊號，並希望本週能進一步討論此事。

他在晚間影片談話中說：「這個議題一直都非常敏感…我們已向倫敦傳達我們在此事上的訊息。我們預期本週將在雙邊層級討論所有事情。」