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黃仁勳認了！坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」大陸科技巨擘華為。路透
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」大陸科技巨擘華為。路透

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳表示，該公司已把中國的AI晶片市場大致上「拱手讓給」大陸科技巨擘華為，因為美國的出口管制措施持續重塑全球AI半導體市場版圖。

輝達周三（20日）盤後再度公布亮麗財報，上季營收年比暴增85%，達816.2億美元，遠高於去年同期的 440.6億美元，同時宣布800億美元庫藏股計畫並提高股息。

不過，中國大陸市場仍然是焦點議題。

黃仁勳在接受CNBC採訪時表示：「中國的需求非常龐大」，「華為非常、非常強。他們已創下締造紀錄的一年，而且很可能、非常有可能在接下來一年再創佳績，而且他們的本土晶片生態系也發展得很好，因為我們已經退出了那個市場。」

黃仁勳繼續補充說，「我們已經把那個市場大致上讓給他們了。」

這些言論凸顯出，美國華盛頓當局對先進AI晶片出口緊縮限制，已經加速北京推動半導體自給自足。

此前，中國市場一度占輝達資料中心營收的至少五分之一，但現在輝達基本上已被排除在中國市場之外，因為川普政府要求輝達必須取得許可，才能出口晶片到中國及部分其他國家。

黃仁勳在接受CNBC訪談時，對中國市場短期重新開放持謹慎態度，並表示輝達已告訴投資人，對於能否獲准向中國銷售先進晶片，「不要抱任何期待」。

他說：「我沒有任何期待，這也是為什麼我們在所有財測、所有數字、以及對分析師和投資人提出的預期中，都設定為不投資、不要期待的原因。」

不過，黃仁勳也暗示，如果條件改善，輝達仍希望重返中國市場。他說：「如果能服務那個市場，我們會非常高興」，「我們在那裡有很多客戶、很多合作夥伴，而且我們已經在那裡經營30年了。」

黃仁勳上周在最後一刻臨時加入美國總統川普前往中國北京的行程，但此行並未釐清H200晶片是否能被允許銷往中國。路透報導說，一些陸企已獲得美國商務部批准購買H200晶片，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動以及京東。但美國貿易代表葛里爾說，晶片出口管制並未納入上周美中會談議題。

另外，黃仁勳表示，輝達正大力投資他所說的AI產業「五層蛋糕」，涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型與應用層，「公司規模可能成長到數倍以上，並非不可能」，面對需求激增，輝達的首要任務之一是支持供應商，確保整體供應鏈能跟上成長速度。

黃仁勳 華為 輝達 NVIDIA

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