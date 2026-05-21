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三星大罷工急煞車！勞資協議績效獎金曝光 這部門人均1200萬元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
三星電子設備解決方案（DS）部門人事團隊負責人呂明久（左）與三星最大工會主席崔承浩（右）20日與南韓勞動部長金榮訓握手。歐新社
三星電子設備解決方案（DS）部門人事團隊負責人呂明久（左）與三星最大工會主席崔承浩（右）20日與南韓勞動部長金榮訓握手。歐新社

南韓三星電子勞資雙方20日就績效獎金方案初步達成協議，負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門員工，今年可望獲得最高約6億韓元（台幣約1390萬元）績效獎金。原定21日起展開、外界憂心「可能造成規模達100兆韓元（台幣約2.3兆元）損失」的18日大罷工，也在啟動前約1小時急踩煞車，對南韓經濟與記憶體等產業的衝擊暫時化解。

韓聯社與中央日報報導，在南韓勞動部長金榮訓親自出面斡旋並參與談判下，工會決定暫停罷工，並宣布將把與資方達成的暫定協議交由會員表決。根據勞資雙方簽署的「2026年度績效獎金初步協議」，除了維持既有的年終績效獎金（OPI）制度，也將為DS部門新設半導體特別績效獎金。

資方將自今年起至未來10年，以企業經營成果的10.5%作為財源，以公司股票形式發放特別經營績效獎金，並取消發放比例上限。其中，40%將分配給DS部門，60%分配給子部門；向行政部門統一發放的績效獎金，則為DS子部門記憶體晶片事業部的70%水準。若協議中的「業績」指的是營業利潤，員工可望以庫存股形式，人均獲得最高約5.4億韓元（台幣約1251萬元）績效獎金。

三星電子達成業界預測、今年營業利潤可望達300兆韓元（台幣約7兆元），則可用於發放半導體特別績效獎金的資金規模將達31.5兆韓元（台幣約7301億元）。考量其中40%、約12.6兆韓元（台幣約2920億元）將由約7.8萬名DS部門員工共享，DS部門旗下各子部門與行政部門員工，人均可獲得約1.6億韓元（台幣約370萬元）績效獎金。

此外，其餘60%、約18.9兆韓元（台幣約4381億元），將以1比0.7的比例，分配給記憶體晶片部門約2.8萬名員工，以及行政部門約3萬名員工。據推算，記憶體晶片部門員工人均可額外獲得3.8億韓元（台幣約880萬元）獎金；行政部門員工人均也可額外獲得約2.7億韓元（台幣約625萬元）。

記憶體晶片部門還可依既有OPI制度，再獲得約5000萬韓元（台幣約116萬元），人均績效獎金規模有望上看6億韓元（台幣約1391萬元）。不過，虧損部門恐難獲得OPI獎金。

三星電子工會會員將於22日下午2時至27日上午10時，就勞資協議進行表決。中央日報指出，三星勞資雙方此次達成的協議，實際上也為虧損部門發放大規模績效獎金打開道路，預料後續爭議不小。南韓財界則擔憂，此次協議可能動搖整個產業界的「績效主義」原則。由於虧損部門也能獲得大規模績效獎金，其他企業工會未來也可能要求推行與營業利益掛鉤的績效獎金制度。

三星 南韓 三星電子 工會 罷工

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