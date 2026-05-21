AI晶片需求強勁 日韓出口同步亮眼

日本4月出口成長14.8%，且連續三個月出現順差，反映能源進口大幅下滑。南韓5月前20天出口也勁揚52.6%，可見在油價走高和通膨疑慮之下，外部需求仍有韌性。

日本財務省周四公布，出口持續強勁，受惠於AI相關產品需求旺盛，晶片出口大增44%。以出口目的地來看，對歐洲出口成長26.9%，對大陸成長15.5%，對美國則成長9.5%。

4月未經季調貿易順差為3,019億日圓（約19億美元），分析師原本預測逆差445億日圓，其中進口額年增9.7%。

美伊戰爭對日本等高度依賴中東進口石油的亞洲國家衝擊尤為嚴峻。荷莫茲海峽遭到封鎖，全球能源價格和通膨連袂飆漲。日本的能源進口也因此大幅萎縮，4月原油進口量年減64%，進口能源總值下滑50%。

這次的順差說明貿易可望持續為日本經濟提供支撐。決策官員也更有底氣主張經濟已具備足夠韌性承受利率走升。日本銀行下次政策決策會議訂於6月16日，隔夜利率交換市場定價顯示，市場預期升息的機率約為81%。

美國銀行證券日本資深日本經濟學家工藤嵩泰說：「中東局勢對經濟的影響，在4月數據中究竟反映了多少，目前仍難以全面評估，所以我不認為今天的數據能給決策者帶來多大的安慰。至少在6月之前，對經濟下行風險的疑慮不太可能消散。」

另外，南韓海關周四公布數據顯示，經工作天調整後，南韓5月1日至20日出口年增52.6%，高於4月前20天的49.4%。未經調整的數據顯示，出口成長64.8%，進口增加29.3%，貿易順差達110億美元。

半導體仍是南韓成長主力，晶片出口大增202.1%，電腦相關產品出口年增305.5%，反映AI相關投資持續熱絡。石油製品出口因油價走高帶動出口金額上升，也有貢獻；汽車和家電出口表現則相對疲弱。