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AI熱潮讓輝達賺翻了！豪撒800億美元回饋股東

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳表示，AI基礎設施建設正以「驚人速度」擴張。該公司周三公布亮眼財報，宣布新增800億美元庫藏股並大幅調高股息。法新社
輝達執行長黃仁勳表示，AI基礎設施建設正以「驚人速度」擴張。該公司周三公布亮眼財報，宣布新增800億美元庫藏股並大幅調高股息。法新社

輝達NVIDIA）公布最新財報，營收、獲利與財測全面優於市場預期。由於市場早已習慣輝達一次次超越華爾街預估，因此儘管成績亮眼，財測未達部分最樂觀預期仍讓部分投資人感到失望。不過，輝達同步宣布新增庫藏股並大幅調高股息，在此一利多支撐下，盤後股價僅小跌1.3%。

輝達周三預估，本季（第2季）營收約910億美元，高於分析師平均預估的約870億美元。不過，部分華爾街最樂觀預測原本上看960億美元。

至於上季，輝達營收達816億美元，年增85%；每股獲利1.87美元，也高於市場預估的1.76美元。毛利率為75%，符合市場預期。

資料中心仍是輝達最核心的成長引擎。該部門營收達752億美元，年增92%，占總營收約92%。執行長黃仁勳表示，AI基礎設施建設正「以驚人速度加速推進」，並形成「人類史上最大規模的基礎設施擴張」。

Google、微軟、亞馬遜與Meta等科技巨擘，今年AI資本支出合計估計將超過7,000億美元。許多分析師也將輝達財報視為AI熱潮能否延續的重要風向球。根據彭博數據，今年初以來，輝達一家公司就貢獻了標普500指數近五分之一的漲幅。

搶攻CPU市場

黃仁勳持續描繪下一波AI基建藍圖。他表示，預計於2026年下半年推出的Vera Rubin平台，可能比目前的Grace Blackwell更成功，甚至整個產品週期都將供不應求。

輝達也正積極擴張產品版圖。財務長柯蕾絲表示，CPU市場規模約2,000億美元，輝達今年CPU營收可望接近200億美元，目標成為「全球最大CPU供應商」。

黃仁勳指出，未來全球可能出現數十億個AI代理（AI agents），這些能自主執行任務的系統，將持續推升推論運算需求。他認為，「所有思考都發生在GPU上，而整體協調運作則主要由CPU負責」。

競爭壓力升高

但隨著AI熱潮升溫，輝達也面臨日益增加的競爭壓力。多家大型雲端業者都正自行開發ASIC客製AI晶片，希望降低對輝達GPU的依賴。不過，黃仁勳對市場近來熱議的ASIC推論晶片態度相對保守，坦言來自Groq技術的LPX系統目前僅適用於部分特定需求，仍屬「利基型產品」。

輝達周三也證實，目前財測未納入任何來自中國的AI晶片收入。黃仁勳日前也對中國市場重啟抱持樂觀態度，但即使輝達已取得向10家中國客戶出貨的美國出口許可，中國主管機關至今仍未批准當地科技公司推進採購。

中東局勢也成為市場關注焦點。輝達表示，目前伊朗戰事尚未對供應鏈造成重大衝擊，但若衝突升高或擴大，未來仍可能影響產品開發、供應鏈與營收表現。

加碼回饋股東

輝達表示，董事會已批准新增800億美元庫藏股，並將股息從1美分大幅調升至25美分。上季自由現金流達486億美元，高於前一季的349億美元與去年同期的261億美元。

隨著輝達累積龐大現金部位，黃仁勳一直面臨提高股東回饋的壓力。不過，公司仍持續投入大量資金進行投資與交易，投資活動淨現金流出達264億美元，高於去年同期的52億美元。

至於市場反應，Jefferies分析師Jeffrey Favuzza形容，市場對這次財報的反應像一場「短兵相接」。隨著GPU概念股漲幅已大，部分資金開始轉向HBM高頻寬記憶體、光通訊與光網路元件等其他AI供應鏈族群。輝達盤後股價下跌1.3%。

輝達 華爾街 營收 黃仁勳 NVIDIA

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