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美SEC揭露馬斯克拿全額薪酬的條件：SpaceX在火星建立100萬人殖民地
美國證券交易委員會（SEC）周三公告的申報文件顯示，若SpaceX成功在火星建立殖民地並在太空興建資料中心，執行長馬斯克的整體薪酬將大幅提升。
今年1月，SpaceX 董事會授予馬斯克10億股績效連動限制型B股，分15等份分批解禁。若要全數兌現，SpaceX市值須達7.5兆美元，並在火星建立至少100萬人定居的永久人類殖民地。
SpaceX計劃下月首次公開發行股票，馬斯克屆時將持有85.1%的投票權，彰顯他對SpaceX及其AI、衛星與火箭發射策略的絕對掌控。
馬斯克去年增持SpaceX股份，向現任及前任員工買進價值14億美元的股票。去年11月，他另獲授3.021億股績效連動限制型B類股，分12等份分批解禁。
這批股票的解禁條件為：公司市值超過6.565兆美元，且SpaceX完成地球之外資料中心的建置，年運算能力須達100兆瓩(Terawatt)。
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