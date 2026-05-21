伊朗戰事推升通膨 Fed會議紀要：更多官員傾向升息

美國聯邦準備理事會官員對伊朗戰爭推升通貨膨脹的擔憂進一步加劇，愈來愈多官員開始接受可能需要升息的可能性。這顯示即將上任的主席華許將接手一個日益偏鷹的央行決策團隊。

路透社報導，根據今天公布的4月28日至29日會議紀要，多數聯準會（Fed）決策官員認為，如果通膨持續高於央行2%的目標，「某種程度的政策收緊可能會變得適當」。

會議紀要指出，「為了因應這種可能性，許多與會者表示，他們傾向刪除會後聲明中的一些措辭，這些措辭暗示聯準會未來利率決策帶有寬鬆的傾向。」

在聯準會精確的用語中，「許多（many）」的含義略低於「多數（majority）」，顯示決定維持聲明內容不變時，有3位聯準會地方銀行總裁表達異議，且至少有同樣數量的非投票委員支持他們的立場。

更改這項聲明可能被視為對新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）設限，而這位新主席在伊朗戰爭爆發前曾表示支持降息。

根據會議紀要，決策官員「普遍認為」政策利率需要維持不變的時間可能比之前預期更久；「絕大多數」官員指出，即使短期內勞動市場預期仍穩定，但通膨回落至2%目標所需時間可能比之前想像更長。

確實，雖然有數名官員認為一旦通膨降溫，降息會是適當的作法，但人數少於3月會議抱持這項觀點的「許多」官員。

經濟研究機構「牛津經濟公司」（OxfordEconomics）首席美國經濟學家史威特（Ryan Sweet）說：「雖然6月會議將迎來新的聯準會主席，但短期內要形成支持升息或降息的共識，都將是非常困難的工作。」

這份被視為一世代以來最分裂的聯準會會議紀要，進一步揭示華許即將面對的兩大派系變化，即一派規模正在擴大，擔憂伊朗戰爭引發的通膨壓力，反對任何未來降息討論，而另一派則規模縮小，偏向降低借貸成本。

促使聯準會決策官員立場轉鷹的主要原因仍是通膨，且這些壓力因美國與以色列主導對伊朗戰爭而惡化。這場衝突推高能源價格，也使更多商品與服務面臨成本壓力。

根據會議紀要，4月會議已連續第2次有更多官員認為通膨若持續高於目標，升息可能是合適的選項。

華許曾表示自己喜歡「健康的家庭式辯論（goodfamily fight）」，並提出支持降息的論點。他將在美國總統川普主持的白宮典禮中宣誓就任聯準會主席。

川普任命華許且一直公開要求大幅降息。然而會議紀要顯示，要說服聯準會走向更寬鬆政策將相當困難，川普近期也淡化了這些期待。

在鮑爾（Jerome Powell）擔任聯準會主席8年後，華許將於6月16日至17日主持首次會議，目前市場普遍不認為會調整利率，更不用說降息。

實際上，美國與全球債券市場愈來愈反映出一種共識，即聯準會與其他主要央行可能很快升息，以對抗戰爭引發的通膨。

被視為聯準會政策預期指標的美國2年期公債殖利率，已從2月27日略低於3.40%，上升至昨天的4.10%以上，創15個月以來新高。

同時，路透社調查顯示，經濟學家對今年降息預期呈現明顯轉變，現在有不到50%受訪者預測12月前會降息，約一半認為今年利率不變，少數受訪者甚至預估至少會升息一次。