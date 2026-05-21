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影／川普再提台灣偷走晶片產業 稱當年課關稅「這種事不會發生」
美國總統川普一直對台灣「偷走」晶片產業念念不忘，20日在美國海岸防衛隊畢業典禮致詞時，再度談到此事，重申如果當時「有一位對的總統」，這種事根本不會發生。
根據Roll Call網站提供的逐字稿，川普當時表示，全美各地正在興建汽車工廠等各類工廠，接著稱：「他們偷走了我們的汽車產業，也偷走了我們的晶片產業。等到我卸任時，我們將擁有接近50%的晶片產業，而現在我們幾乎什麼都沒有。那些產業被其他地方奪走了。」
他說：「那些產業被台灣奪走了。我不是在批評他們。我是說，他們能這樣做。但如果你有一位對的總統，這種事根本不會發生，本來就不會被允許發生。」
川普指出：「你本來就會課徵關稅，然後說：『沒關係，你可以偷走我們的產業，但如果你想把那些晶片賣回美國，而且不用繳稅，那你想都別想。』如果我們當時這麼做，我們就不會失去那些產業，包括汽車、晶片與半導體產業。」
他強調：「我們本來會把所有那些產業都留在這裡，但現在它們正因為『關稅』這個詞而大量回流到我們國家。你們知道，這是我最喜歡的詞之一。」
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