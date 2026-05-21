油價昨重摔近6%後今開盤小幅反彈 等待美伊談判結果 金價持穩

國際油價今天（21日）開盤止跌回升，周三收盤大跌接近6%，西德州中級原油（WTI）期貨跌破每桶100美元價位，因美國總統川普表示與伊朗的談判已進入「最後階段」，油價應聲大跌。這席言論讓市場重新燃起荷莫茲海峽的能源運輸活動將在近期恢復的希望。黃金昨天收盤上漲逾1%，今天開盤後持穩。

油價今天開盤反彈

美國西德州中級原油（WTI）7月期貨今天開盤後上漲0.83%，報每桶99.08美元；周三收盤大跌5.89美元，跌幅5.66%，報每桶98.26美元。

布蘭特原油7月期貨周三收盤下跌6.26美元，跌幅5.63%，報每桶105.02美元。

川普周三對白宮記者團的言論點，帶動外界對於華盛頓與德黑蘭之間達成協議的希望。川普表示，與伊朗的談判已進入最後階段，但他警告說，除非伊朗同意達成協議，否則將面臨進一步的襲擊。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，伊朗準備與其他沿海國家合作制定安全航運協議，但未透露更多細節。

儘管有進展跡象，但一些市場參與者和分析師仍對談判結果持謹慎態度，並擔憂即使美伊達成協議，全球供應緊張局面仍可能持續。

Again Capital合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示：「如今必須對這些聲明持保留態度，但市場也迅速對此作出反應，並將解決問題的希望計入價格之中。」

StoneX全球宏觀市場分析師Fawad Razaqzada也說，「人們必須對這類新聞持保留態度。在這場衝突中，川普曾多次發表此類言論，而結果往往是相反的。讓我們看看這次是否會有所不同」。

花旗分析師周二表示，預期布蘭特原油短期內將升至每桶120美元，並指出油市低估了供應中斷持續的風險；伍德麥肯茲則估算，若荷莫茲海峽在年底前基本保持封鎖，油價可能逼近200美元。

布蘭特原油下月交割合約相對於六個月後交割合約的溢價目前約為每桶20美元，遠低於上月超過35美元的高點。這一指標反映了交易商對當前供應緊張程度的看法。

這場衝突目前已進入第12周，期間荷莫茲海峽航運受阻，導致全球能源價格和通膨水平持續上升。不過，一些初步跡象顯示，途經該海峽的航運活動有所回暖，這也正在逐步消除原油價格中蘊含的風險溢價。在最近的幾個小時裡，三艘超級油輪似乎正試圖穿越海峽。這是在最近幾天的相對沉寂後，該海峽的航運活動出現小幅回暖的最新跡象。

美國能源資訊局（EIA）周三表示，由於需求持續處於高檔，上周美國原油庫存出現下降。

EIA表示，截至5月15日當周，原油庫存減少790萬桶，降至4.45億桶，而路透調查的分析師此前預期庫存減少290萬桶。

金價持穩

金價周三收盤上漲，因市場對中東衝突結束的樂觀情緒削弱了對利率長期維持高檔的押注。

現貨金價今天開盤後持穩在每英兩4,540.54美元，周三收盤勁揚1.37%。由於川普表示美國在伊朗問題上已進入「最後階段」，消息帶動美元和美國公債殖利率回落，提振以美元計價的黃金價格。