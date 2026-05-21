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政府斡旋…三星電子大罷工 最後關頭喊停 將交由工會成員表決

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台積電ADR漲2.3% 追隨費半漲勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲2.3%，收在401.62美元，止住連三日頹勢，較台北交易溢價拉大為16.4%。

美國股市周三大舉反彈，三大指數漲幅均逾1%，油價走跌提振市場信心，投資人寄望美伊能達成協議，結束這場擾亂金融市場、加劇通膨疑慮的戰爭。

道瓊工業指數上漲645.47點，漲幅1.3%，收復5萬點大關，報50,009.35點；標普500指數漲79.36點，上漲1.1%，報7,432.97點；那斯達克指數上漲399.64點，漲幅1.5%，報26,270.36點。

美國基準原油價格應聲重挫5.7%，跌至每桶約98美元。長期美債殖利率從2007年以來高點回落，也為股市提供支撐。

費城半導體指數大漲4.5%，Astera Labs勁揚17.7%，安謀（ARM）上漲15%。輝達（NVIDIA）收高1.3%，但盤後公布第2季營收預測優於華爾街預期，並宣布返還股東800億美元，股價震盪劇烈。

台灣加權股價指數周三下跌154.74點，收在40020.82點。台積電（2330）跌0.9%收在2,185元。

個股　　　ADR代碼　ADR收盤（換算後）　漲跌幅（%）　台北上市股票收盤價　溢價率（%）

台積電　　TSM　　　2,542.90　　　　　　　+2.29　　　　　2,185.00　　　　　　+16.38

日月光　　ASX　　　　501.62　　　　　　　+2.59　　　　　　476.00　　　　　　　+5.38

聯電　　　UMC　　　　111.18　　　　　　　-0.11　　　　　　108.00　　　　　　　+2.95

中華電　　CHT　　　　139.23　　　　　　　-2.38　　　　　　139.00　　　　　　　+0.17

台積電ADR 台積電 通膨

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