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台積電ADR漲2.3% 追隨費半漲勢
台積電ADR周三上漲2.3%，收在401.62美元，止住連三日頹勢，較台北交易溢價拉大為16.4%。
美國股市周三大舉反彈，三大指數漲幅均逾1%，油價走跌提振市場信心，投資人寄望美伊能達成協議，結束這場擾亂金融市場、加劇通膨疑慮的戰爭。
道瓊工業指數上漲645.47點，漲幅1.3%，收復5萬點大關，報50,009.35點；標普500指數漲79.36點，上漲1.1%，報7,432.97點；那斯達克指數上漲399.64點，漲幅1.5%，報26,270.36點。
美國基準原油價格應聲重挫5.7%，跌至每桶約98美元。長期美債殖利率從2007年以來高點回落，也為股市提供支撐。
費城半導體指數大漲4.5%，Astera Labs勁揚17.7%，安謀（ARM）上漲15%。輝達（NVIDIA）收高1.3%，但盤後公布第2季營收預測優於華爾街預期，並宣布返還股東800億美元，股價震盪劇烈。
台灣加權股價指數周三下跌154.74點，收在40020.82點。台積電（2330）跌0.9%收在2,185元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM 2,542.90 +2.29 2,185.00 +16.38
日月光 ASX 501.62 +2.59 476.00 +5.38
聯電 UMC 111.18 -0.11 108.00 +2.95
中華電 CHT 139.23 -2.38 139.00 +0.17
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