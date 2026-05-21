台積電ADR漲2.3% 追隨費半漲勢

花旗集團（Citigroup）預估，布蘭特原油價格短期內將漲至每桶120美元，主因是國際油市低估荷莫茲海峽供應恐長期中斷，及更廣泛尾部風險的影響。花旗在荷莫茲海峽預估要到第3季才會逐步恢復局部通行的情境下，推算布蘭特更可能在夏季6-8月，漲至每桶150美元。

2026-05-21 01:15