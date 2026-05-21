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川普說與伊朗談判進入最後階段 美原油價格失守每桶100美元
美國原油價格周三重挫，失守每桶100美元，因美國總統川普表示，與伊朗的談判已進入最後階段。
西德州原油期貨下跌逾5%，收每桶98.26美元。國際基準布蘭特原油期貨也跌逾5%，收在每桶105.02美元。
川普本周稍早表示，應波斯灣阿拉伯盟國要求，他取消了對伊朗的新一波軍事打擊，以爭取更多外交時間。根據美媒報導，他周三告訴記者，政府與伊朗的協商已進入「最後階段」。
川普多次樂觀表示可望與伊朗達成協議，並迅速終結戰爭，但華府與德黑蘭之間的緊張局勢卻反覆升溫。
花旗集團周二警告，市場低估了荷莫茲海峽石油供應長期受阻的風險，預期布蘭特油價短期內可能升至每桶120美元。
但能源顧問機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）指出，若美國與伊朗迅速達成和平協議，並在6月前重新開放荷莫茲海峽，油價將大幅下跌。該公司認為，在此情境下，布蘭特現貨油價到2026年底將回落至每桶80美元左右。
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