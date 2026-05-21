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美伊談判現曙光油價重挫 美股三大指數漲逾1% 費半狂漲4.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達周三正常交易時段上漲1.3%，表現遜於費半。路透
輝達周三正常交易時段上漲1.3%，表現遜於費半。路透

美國股市周三大舉反彈，三大指數漲幅均逾1%，油價走跌提振市場信心，投資人寄望美伊能達成協議，結束這場擾亂金融市場、加劇通膨疑慮的戰爭。

道瓊工業指數上漲645.47點，漲幅1.3%，收復5萬點大關，報50,009.35點；標普500指數漲79.36點，上漲1.1%，報7,432.97點；那斯達克指數上漲399.64點，漲幅1.5%，報26,270.36點。

川普向記者表示，美伊談判正在推進，並有三艘油輪通過荷莫茲海峽，美國基準原油價格應聲重挫5.7%，跌至每桶約98美元。長期美債殖利率從2007年以來高點回落，也為股市提供支撐。

費城半導體指數大漲4.5%，Astera Labs勁揚17.7%，安謀（ARM）上漲15%。輝達（NVIDIA）收高1.3%，但盤後公布第2季營收預測優於華爾街預期，並實施規模800億美元庫藏股，股價震盪劇烈。台積電ADR漲 2.3%。

BMO私人財富首席市場策略師施萊夫（Carol Schleif）說：「今天再次由科技股和AI題材帶動市場走高。市場已從昨天對利率走升和潛在通膨的憂慮，轉向全面擁抱AI。說來有點不尋常，因為按理說，在輝達稍晚公布財報前，市場本應相當平靜，但顯然樂觀氣氛濃厚。」

伊朗外交部發言人周三表示，美伊之間仍在溝通。川普此前表示談判已進入「最後階段」，並表示願意再等幾天，等候伊朗給出「正確答案」。伊朗半官方塔斯尼姆通訊社則報導，伊朗正評估美方的和平提議，但尚未作出回應。

Interactive Brokers策略師索斯尼克（Steve Sosnick）則說：「我們當然希望今天有關最後階段的表態屬實，但經歷了此前種種，對於短期內真正實現這一點，我們仍保持合理的懷疑。」

聯準會（Fed）4月會議紀錄公布後，美股進一步擴大漲幅。紀錄顯示，多數官員警告，若通膨持續高於2%的目標，可能須考慮升息。芝商所FedWatch工具最新顯示，市場對12月升息的押注降至36.8%，低於周二的42%。

Annex Wealth Management首席經濟策略師雅各布森（Brian Jacobsen）表示，鑑於油價、關稅及AI等問題存在變數，「很難把Fed任何前瞻指引當作不只是猜測」。

標普500指數11個主要板塊中有8個上漲，非必需消費品與科技板塊各漲2.5%；能源板塊下跌2.6%。油價走低提振航空股，達美、聯合、西南及阿拉斯加航空漲幅介於6%至10%；郵輪業者嘉年華和挪威郵輪領漲非必需消費品板塊，兩者均上漲逾8%。

Target股價下跌3.9%，拖累必需消費品股下跌近1%，儘管該公司將全年銷售成長預測調高一倍，仍警告總體經濟環境充滿挑戰。沃爾瑪股價跟跌2.5%，該公司將於周四公布財報。

美國 荷莫茲海峽 金融市場

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