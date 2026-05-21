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市場觀望輝達財報 美股反彈收紅
市場觀望美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）財報結果，美股3大指數今天反彈收紅，漲幅均超過1%，科技股與晶片股走強。
道瓊工業指數上揚645.47點或1.31%，收報50009.35點。
標普500指數上漲79.36點或1.08%，收在7432.97點。
那斯達克指數揚升399.65點或1.54%，收26270.36點。
費城半導體指數勁揚507.79點或4.49%，收11813.29點。
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