市場觀望輝達財報 美股反彈收紅

印尼央行20日意外升息2碼，將去年10月以來一直維持在4.75%的基準利率，調高至5.25%，藉此加強捍衛印尼盾的力道，希望穩住本月以來不斷下探新低的印尼盾匯價。這是印尼央行自2022年來首度一口氣升息2碼。

2026-05-21 02:19