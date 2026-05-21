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美媒：OpenAI未來幾天將提交IPO文件 目標9月上市
美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天引述知情人士報導，ChatGPT開發商OpenAI準備未來幾天提交首次公開募股（IPO）申請文件，最快22日提出申請。
根據「華爾街日報」報導，OpenAI在最近一輪融資中估值達8520億美元，正與高盛（Goldman Sachs）及摩根士丹利（Morgan Stanley）銀行家合作草擬招股說明書，計畫以保密形式向監管機構提交，目標是最快於9月上市。
與此同時，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下企業SpaceX也預計在本週公布IPO文件，可能在6月掛牌上市。
此外，人工智慧（AI）巨擘Anthropic也預計於今年進行IPO，上述公司的連番動作，使得2026年成為IPO大年。
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