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金融時報：黃仁勳隨川普訪中期間 中國禁輝達遊戲晶片
英國「金融時報」報導，在美國晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上週隨總統川普造訪中國期間，北京當局禁止了一款輝達遊戲晶片。
根據「金融時報」（Financial Times）檢視過的文件副本及兩名知情人士，中國海關於15日將這款輝達晶片列入禁運貨品清單。
這款輝達晶片名為RTX 5090D V2，於去年8月推出，以符合美國出口限制規定，主打中國遊戲玩家及3D動畫師，但無法取得輝達最尖端產品的人工智慧（AI）開發商也購買了這款晶片。
「金融時報」指出，此舉凸顯北京當局決心阻止輝達晶片流入中國，尤其是那些為符合美國出口管制而降規設計的版本。
中國政府正尋求支持華為及寒武紀等本土晶片公司，以追上美國對手。
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