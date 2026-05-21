金融時報：黃仁勳隨川普訪中期間 中國禁輝達遊戲晶片

英國「金融時報」報導，在美國晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上週隨總統川普造訪中國期間，北京當局禁止了一款輝達遊戲晶片。

根據「金融時報」（Financial Times）檢視過的文件副本及兩名知情人士，中國海關於15日將這款輝達晶片列入禁運貨品清單。

這款輝達晶片名為RTX 5090D V2，於去年8月推出，以符合美國出口限制規定，主打中國遊戲玩家及3D動畫師，但無法取得輝達最尖端產品的人工智慧（AI）開發商也購買了這款晶片。

「金融時報」指出，此舉凸顯北京當局決心阻止輝達晶片流入中國，尤其是那些為符合美國出口管制而降規設計的版本。

中國政府正尋求支持華為及寒武紀等本土晶片公司，以追上美國對手。