政府斡旋…三星大罷工 最後關頭喊停

三星電子工會昨天宣布，決定暫緩大罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。原定今天起進行為期十八天的大罷工，在最後一刻喊停，對南韓經濟和記憶體等產業的衝擊也暫時化解。

韓聯社報導，在南韓勞動部長金榮訓親自出馬斡旋並參與談判下，三星勞資雙方昨天下午再次磋商分紅問題，談判約六小時後決定暫停罷工。工會並宣布，與資方談定的暫時性協議，將交由成員表決，投票時間為明天下午二時起到廿七日上午十時。

約四點八萬名三星員工原定今天起發動大罷工，促使金榮訓親自介入斡旋，讓勞資雙方重返談判桌。南韓總理金民錫警告，三星電子罷工恐造成高達一百兆韓元（約台幣二點一兆元）經濟損失。連南韓總統李在明也批評三星工會的要求，暗示若工會真的發動罷工，政府可能援引緊急仲裁措施，予以阻止。

韓國先驅報指出，三星勞資談判破局癥結，在於人工智慧（ＡＩ）記憶體熱潮帶來的獲利，究竟該在三星裝置解決方案（ＤＳ）部門內部如何分配。這個部門涵蓋記憶體事業、晶圓代工業務以及邏輯晶片設計部門。其中，記憶體事業是獲利主力，但晶圓代工與晶片設計部門為虧損單位，特別獎金分配比率成為爭議焦點。

三星拒絕簽署工會已接受的政府調解方案，理由是相關要求將使虧損單位獲得過度獎勵，違背公司「獎酬反映績效」的原則。支持擴大共享獎金的員工認為，三星是「整合型晶片製造商」，不該在發獎金時把先進晶片的研發切割成各自獨立的事業部門。

工會要求發放固定績效獎金，金額相當於半導體部門營業利益的百分之十五，並要求取消發放上限。資方則提出，維持現行的「超額利潤獎勵制度」，允許績效獎金總額以營業利益的百分之十作為計算基礎。

李在明說，「就企業獲利要求分配，本來是投資人的事。但是，連可說是全體國民共同持分的稅金都還沒有扣除之前，就要把一定比率營業利益制度化分配，無論如何，我個人無法理解」。

這番話被解讀為是在暗示，若工會逕行決定罷工，政府可能援引甚少動用的緊急仲裁權，阻止罷工。根據南韓法律，若勞資爭議被認定為可能傷害國家經濟或嚴重擾亂一般人民的日常生活，勞動部長能發布緊急仲裁命令，要求罷工立即暫停卅天，強迫勞資雙方再度協商，若協商又破局，就必須接受國家勞資關係委員會提出的妥協計畫。