快訊

力拚諾貝爾獎 教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

三星罷工暫時延後 韓勞動部長：雙方沒有放棄對話

中央社／ 首爾20日專電

三星電子勞資雙方在罷工前一晚達成薪資協商暫定協議案，僱傭勞動部長金榮訓表示，勞資雙方直到最後都沒有放棄對話；三星電子工會則表示，原訂明天開始的罷工將暫時延後。

根據韓聯社報導，若三星電子罷工，外界對最高可能達100兆韓元（約新台幣2.2兆元）損失，以及半導體生態系與供應鏈受損等國家經濟衝擊憂慮升高後，政府積極介入斡旋，最終勞資雙方各退一步，透過對話尋求解決方案。

今天下午親自參與勞資協商的僱傭勞動部長金榮訓在會後表示，「勞資雙方各退一步，找到了問題的解法，勞資雙方直到最後都沒有放棄對話，最終透過自主協商達成暫定協議。」

金榮訓指出，雖然勞資雙方仍存在爭議點，但分歧已大幅縮小。金榮訓表示，「在分配方式上，公司有難以退讓的原則，工會也有自身立場，但最終勞資雙方各退一步，找到了解決方案。」他強調，政府始終秉持應透過對話解決問題的大原則。

金榮訓表示，在今天上午第2次事後協調破局後，政府必須設法維持對話、了解原因，「在探詢勞資雙方意願後，我們判斷雙方仍具有充分的對話意志。」

在這次協議之後，三星電子工會向成員公告表示，原定5月21日至6月7日的罷工將暫時延後，直至另行通知。工會並表示，將於22日下午2時至27日上午10時，就暫定協議案進行贊成與反對投票。暫定協議案須經投票通過後，才會正式生效。

若此次工會投票最終獲得通過，持續約5個月的三星電子勞資衝突，也將正式落幕。

罷工 三星 工會

延伸閱讀

南韓三星電子勞資協商再度展開 勞動部長親自參與斡旋

最後關頭逆轉！三星電子工會宣布暫緩罷工 暫時性協議交付表決

動用緊急調整權？三星勞資談判破裂 李在明怒批：利益分配要有界線

新聞分析／三星大罷工癥結：AI獲利暴增 獎金怎麼分

相關新聞

最後關頭逆轉！三星電子工會宣布暫緩罷工 暫時性協議交付表決

三星電子工會20日宣布決定暫緩罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。

美股早盤／殖利率回落…4大指數漲跌互見 晶片股帶頭衝、費半勁揚2%

美債殖利率從高點回檔，投資人靜候輝達盤後公布的財報，美股四大指數在20日早盤漲跌互見。

AI熱潮重新洗牌全球股市排序 台韓分別躍居全球第六和第八

全球股市排名因人工智慧（AI）重新洗牌，台灣和南韓股市市值，超越許多歷史悠久的西方國家股市。

從炸彈到債彈 市場覺醒了？克魯曼評本周美債殖利率竄升

美國主要媒體20日早晨紛紛以斗大的標題，報導美國公債殖利率飆升。華爾街日報（WSJ）說「全球債市賣壓加速號，紐約時報（NYT）標題是「通膨恐懼發酵，債券殖利率漲抵2007年來最高水準」。有這麼嚴重嗎？

蘋果App Store防堵詐欺 去年攔阻逾695億潛在交易

蘋果公司（Apple）結合人工審核與人工智慧（AI）打擊惡意行為，旗下應用程式商店App Store在2025年阻止超過...

往年石油震撼有3特徵會引爆股市崩跌 這回伊朗戰爭中了幾個？

荷莫茲海峽運油仍受阻，導致股市、大宗商品、貨幣等風險性資產價格下跌，令人憂心這波石油震撼可能引發更深的跌幅。德意志銀行策略師指出，歷史前例顯示，石油震撼要引發市場崩跌，必定伴隨著三大總體經濟震撼中的至少一個。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。