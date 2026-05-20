三星罷工暫時延後 韓勞動部長：雙方沒有放棄對話

三星電子勞資雙方在罷工前一晚達成薪資協商暫定協議案，僱傭勞動部長金榮訓表示，勞資雙方直到最後都沒有放棄對話；三星電子工會則表示，原訂明天開始的罷工將暫時延後。

根據韓聯社報導，若三星電子罷工，外界對最高可能達100兆韓元（約新台幣2.2兆元）損失，以及半導體生態系與供應鏈受損等國家經濟衝擊憂慮升高後，政府積極介入斡旋，最終勞資雙方各退一步，透過對話尋求解決方案。

今天下午親自參與勞資協商的僱傭勞動部長金榮訓在會後表示，「勞資雙方各退一步，找到了問題的解法，勞資雙方直到最後都沒有放棄對話，最終透過自主協商達成暫定協議。」

金榮訓指出，雖然勞資雙方仍存在爭議點，但分歧已大幅縮小。金榮訓表示，「在分配方式上，公司有難以退讓的原則，工會也有自身立場，但最終勞資雙方各退一步，找到了解決方案。」他強調，政府始終秉持應透過對話解決問題的大原則。

金榮訓表示，在今天上午第2次事後協調破局後，政府必須設法維持對話、了解原因，「在探詢勞資雙方意願後，我們判斷雙方仍具有充分的對話意志。」

在這次協議之後，三星電子工會向成員公告表示，原定5月21日至6月7日的罷工將暫時延後，直至另行通知。工會並表示，將於22日下午2時至27日上午10時，就暫定協議案進行贊成與反對投票。暫定協議案須經投票通過後，才會正式生效。

若此次工會投票最終獲得通過，持續約5個月的三星電子勞資衝突，也將正式落幕。