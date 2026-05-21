花旗最新預估 油價短期上衝120美元

花旗集團（Citigroup）預估，布蘭特原油價格短期內將漲至每桶120美元，主因是國際油市低估荷莫茲海峽供應恐長期中斷，及更廣泛尾部風險的影響。花旗在荷莫茲海峽預估要到第3季才會逐步恢復局部通行的情境下，推算布蘭特更可能在夏季6-8月，漲至每桶150美元。

在伊朗情勢方面，美國總統川普威脅未來幾天將恢復對伊朗的打擊，目的在推動德黑蘭同意達成結束衝突的協議。與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍20日在X平台表示，過去24小時內，包括油輪、貨櫃船在內共有26艘船隻，「在革命衛隊海軍的協調和安全保障下」通過了荷莫茲海峽。

布蘭特油價走勢

川普19日告訴記者：「我希望我們不必發動戰爭，但我們可能不得不再給他們一記重擊。」被問及會等多久時，他回答：「兩三天吧，也許是周五、周六、周日。或者下周初，（總之是）一段有限的時間。」伊朗迄今拒絕接受川普要求其放棄剩餘核計畫的條件。儘管雙方於4月8日達成停火協議，但川普事後多次威脅恢復軍事行動，只是隨後又作罷。

花旗19日發布報告指出，目前國際油市部位，並未充分反映荷莫茲海峽供應干擾的持續時間，預估在航運恢復正常前，全球在今年底前將提取約10億桶原油庫存，使油市緩衝持續減少。展望2027年，花旗表示很難預測，主要情境為布蘭特油價介於每桶80-90美元，預設伊朗持續掌控荷莫茲海峽，並且在石油出口與需求成長預期之間取得平衡。

彭博資訊也引述北大西洋公約組織（NATO）一名高階官員說法透露，北約正在討論，若荷莫茲海峽7月初仍未重啟，將採取行動協助船隻通過的可能性。官員說，這項構想已獲得部分北約成員國的支持，但尚未取得所需的一致同意。北約將於7月7-8日在安卡拉舉行峰會。

近來荷莫茲海峽航運幾近停擺，迫使全球原油與成品油，需繞行非洲好望角及巴拿馬運河等替代路線，導致運輸成本與時間大幅增加。