聽新聞
0:00 / 0:00

花旗最新預估 油價短期上衝120美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
花旗集團（Citigroup）預估，布蘭特原油價格短期內將漲至每桶120美元，主因是國際油市低估荷莫茲海峽供應恐長期中斷，及更廣泛尾部風險的影響。 美聯社
花旗集團（Citigroup）預估，布蘭特原油價格短期內將漲至每桶120美元，主因是國際油市低估荷莫茲海峽供應恐長期中斷，及更廣泛尾部風險的影響。 美聯社

花旗集團（Citigroup）預估，布蘭特原油價格短期內將漲至每桶120美元，主因是國際油市低估荷莫茲海峽供應恐長期中斷，及更廣泛尾部風險的影響。花旗在荷莫茲海峽預估要到第3季才會逐步恢復局部通行的情境下，推算布蘭特更可能在夏季6-8月，漲至每桶150美元。

伊朗情勢方面，美國總統川普威脅未來幾天將恢復對伊朗的打擊，目的在推動德黑蘭同意達成結束衝突的協議。與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍20日在X平台表示，過去24小時內，包括油輪、貨櫃船在內共有26艘船隻，「在革命衛隊海軍的協調和安全保障下」通過了荷莫茲海峽。

布蘭特油價走勢
布蘭特油價走勢

川普19日告訴記者：「我希望我們不必發動戰爭，但我們可能不得不再給他們一記重擊。」被問及會等多久時，他回答：「兩三天吧，也許是周五、周六、周日。或者下周初，（總之是）一段有限的時間。」伊朗迄今拒絕接受川普要求其放棄剩餘核計畫的條件。儘管雙方於4月8日達成停火協議，但川普事後多次威脅恢復軍事行動，只是隨後又作罷。  

花旗19日發布報告指出，目前國際油市部位，並未充分反映荷莫茲海峽供應干擾的持續時間，預估在航運恢復正常前，全球在今年底前將提取約10億桶原油庫存，使油市緩衝持續減少。展望2027年，花旗表示很難預測，主要情境為布蘭特油價介於每桶80-90美元，預設伊朗持續掌控荷莫茲海峽，並且在石油出口與需求成長預期之間取得平衡。

彭博資訊也引述北大西洋公約組織（NATO）一名高階官員說法透露，北約正在討論，若荷莫茲海峽7月初仍未重啟，將採取行動協助船隻通過的可能性。官員說，這項構想已獲得部分北約成員國的支持，但尚未取得所需的一致同意。北約將於7月7-8日在安卡拉舉行峰會。

近來荷莫茲海峽航運幾近停擺，迫使全球原油與成品油，需繞行非洲好望角及巴拿馬運河等替代路線，導致運輸成本與時間大幅增加。

伊朗 荷莫茲海峽 花旗

延伸閱讀

油輪繞遠路 仍難補全球原油缺口…布蘭特油價短期上看120美元

美伊談判膠著油價三連漲 臨入夏用電高峰祭出緊急措施國家已近80國

川普暫緩對伊襲擊後又放狠話！稱最快周五恢復軍事行動

波斯灣盟國斡旋奏效 美暫停攻擊伊朗 油價回落

相關新聞

政府斡旋…三星大罷工 最後關頭喊停

三星電子工會昨天宣布，決定暫緩大罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。原定今天起進行為期十八天的大罷工，在最後一刻喊停，對南韓經濟和記憶體等產業的衝擊也暫時化解。

花旗最新預估 油價短期上衝120美元

花旗集團（Citigroup）預估，布蘭特原油價格短期內將漲至每桶120美元，主因是國際油市低估荷莫茲海峽供應恐長期中斷，及更廣泛尾部風險的影響。花旗在荷莫茲海峽預估要到第3季才會逐步恢復局部通行的情境下，推算布蘭特更可能在夏季6-8月，漲至每桶150美元。

歐盟將落實對美貿易協議 輸美產品稅率上限15% 承諾投資6,000億美元

歷經數月談判，歐盟20日達成臨時協議，將落實去年7月與美國簽訂的貿易協議，不僅克服長久以來導致該協議實施遇阻的分歧，也趕在美國總統川普揚言進一步提高關稅的最後期限前採取行動，有望避免美國對歐盟產品加徵更高關稅。

印尼捍衛匯價 意外升息2碼

印尼央行20日意外升息2碼，將去年10月以來一直維持在4.75%的基準利率，調高至5.25%，藉此加強捍衛印尼盾的力道，希望穩住本月以來不斷下探新低的印尼盾匯價。這是印尼央行自2022年來首度一口氣升息2碼。

分析師：能源進入超級周期

知名大宗商品分析師柯里（Jeff Currie）說，全球現在正處於一個大宗商品超級周期的早期階段。隨著人工智慧（AI）基礎建設快速擴張，而能源及原物料產能卻長期投資不足的矛盾加劇，這波價格大漲的周期可能會持續十年以上。

IEA 預估 電動車全球市占衝30% 油價高漲、電池降價提振買氣

國際能源總署（IEA）預估，電動車今年占全球新車銷售的比重有望攀抵近30%，反映伊朗戰爭推高油價的影響，而電池價格下降也有助於提振電氣化車輛的買氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。