印尼管控大宗商品出口 將成立國有企業對外銷售棕櫚油、鐵合金等

印尼政府計劃透過一家國營機構，集中管理大宗商品出口。總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）宣布，雅加達將成立一家新的國有企業，成為國內多項商品的唯一出口商，主要是為了打擊涉嫌透過低報價格進行的出口詐欺行為，但可能影響高度依賴印尼大宗商品的全球市場。

普拉伯沃20日在國會表示：「我們所有天然資源的銷售，從棕櫚油、煤炭到鐵合金，都必須透過由政府指定的國有企業，才能進行出口。」他並未詳述哪些鐵合金將納入範圍，但其中可能包括部分鎳產品。鎳是製造不鏽鋼與電動車電池的重要原料。

印尼是天然資源大國，政府成立大宗商品的單一出口機構，代表將對國內經濟最重要之一的產業加強控制與審查。此舉也可能衝擊高度依賴印尼大宗商品的全球市場，並侵蝕在印尼營運的天然資源企業獲利。

消息出爐後，在馬來西亞交易所的基準棕櫚油價格應聲上漲近2%，反映市場擔憂印尼出口管制措施，可能影響這項原物料的供應。

根據印尼新規定，商品生產商必須先將產品出售給國營機構，再由該機構與海外買家議價。普拉伯沃表示：「所有商品價格都必須由我國決定。」新規將自6月1日起分階段實施。目前，生產商仍可直接向買家出售產品。

普拉伯沃說，這項措施是為了打擊涉嫌透過低報出口價格進行的出口詐欺行為，這類問題在1991年至2024年讓印尼損失9,000億美元。

普拉伯沃並質疑，儘管多年來國家經濟成長率達到5%，但國內的中產階級卻在萎縮，「答案很可能是我們目前運作的經濟體系走錯了方向。」他還補充說，他的出口計畫符合該國1945年憲法的目標。

普拉伯沃2024年10月上任以來，加強中央集權，再加上推動學童免費午餐、燃料大量補貼等財政與經濟政策，已使企業與投資人面臨壓力。今年稍早，全球指數供應商MSCI警告，印尼可能被降級為「邊境市場」，此事也打擊市場信心。雅加達股價指數20日盤中一度下跌近2%，印尼盾兌美元則徘徊在歷史低點附近。

20日突然公布的這項計畫，堪稱普拉伯沃迄今在集中經濟管理方面採取的最大膽的舉措之一。歐亞集團風險諮詢東南亞區負責人盟福德表示，新的出口計畫可能加深外界對印尼大宗商品領域政策不確定性，以及資源民族主義的擔憂，而大宗商品是印尼經濟的關鍵驅動力。