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歐盟將落實對美貿易協議 輸美產品稅率上限15% 承諾投資6,000億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
歐盟議員和成員國20日達成協議，將多數歐盟輸美產品關稅上限設定為15%。（路透）
歐盟議員和成員國20日達成協議，將多數歐盟輸美產品關稅上限設定為15%。（路透）

歷經數月談判，歐盟20日達成臨時協議，將落實去年7月與美國簽訂的貿易協議，不僅克服長久以來導致該協議實施遇阻的分歧，也趕在美國總統川普揚言進一步提高關稅的最後期限前採取行動，有望避免美國對歐盟產品加徵更高關稅。

歐盟議員和成員國20日達成協議，將取消歐盟對美工業產品剩餘的進口關稅，並降低特定海鮮及農產品的關稅。該協議也將多數歐盟輸美產品關稅上限設定為15%，歐盟並承諾在美投資約6,000億美元。

歐盟官員還同意一系列保障措施，讓歐盟執委會有權評估美國進口商品激增，是否損害或威脅本土企業，若認定情況如此，可暫停履行協議中的義務。

保障措施還包含所謂的「落日條款」。歐盟與美國協議原本定於2028年3月到期，如今延後至2029年底，並有進一步延長的可能性。另外，若華府在2026年底之後，繼續對歐盟鋼鋁製品徵收高於15%的關稅，歐盟執委會有權恢復對美國鋼鋁徵稅的權力。

根據歐盟與美國去年7月達成的協議，歐盟將取消對美工業產品徵稅，換取美方將歐盟輸美商品關稅上限設定為15%。但在美國最高法院判定川普去年實施的部分對等關稅違法，以及川普揚言對反對他併吞格陵蘭的國家提高關稅後，歐洲議員暫停並推遲協議的批准程序。

川普後來威脅，若歐盟在7月4日前未能落實協議，將把對歐汽車關稅從15%升至25%。在去年達成框架協議的近十個月後，歐洲議會與歐盟理事會，終於對相關立法文本達成共識，將在6月16日就最終文本進行投票表決。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇表示，「儘管過程一波三折，協議依然有效，我們也再次證明，歐盟是可靠的貿易夥伴」，「一旦表決通過，跨大西洋兩岸的穩定性與合作關係將有所提升」。

歐盟 關稅 川普

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