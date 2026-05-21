印尼捍衛匯價 意外升息2碼

印尼央行20日意外升息2碼，將去年10月以來一直維持在4.75%的基準利率，調高至5.25%，藉此加強捍衛印尼盾的力道，希望穩住本月以來不斷下探新低的印尼盾匯價。這是印尼央行自2022年來首度一口氣升息2碼。

印尼央行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）在利率決策後的記者會上說：「升息決定是因應中東衝突引發全球市場波動，強化與穩定印尼盾匯價所受到的衝擊。同時也超前部署，確保2026和2027年通膨維持在1.5%至3.5%的目標區間。」

彭博訪調的經濟分析師當中，只有一位預測印尼央行將升息2碼，25位預期升息1碼，15位認為會按兵不動。印尼盾兌美元匯率20日盤中一度升值0.59%至17,602印尼盾兌1美元，脫離史上最低價17,748；收盤升幅縮小至0.29%，報17,654。

新加坡華僑銀行經濟分析師范卡特斯瓦蘭說：「印尼央行釋出強烈訊號，幫助鼓舞近期信心，同時為未來進一步升息鋪路。我們預期不久就會再升息。」JB Drax Honore策略師拉傑帕也表示，印尼央行升息是往正確方向邁開一步，但幅度可能還是不夠。

凱投宏觀分析師圖維則是認為，升息2碼恐怕只能短暫緩解印尼盾壓力，預測今年內印尼央行還需要再升息2碼。