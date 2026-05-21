SpaceX IPO 特斯拉失寵

多年來投資大眾參與馬斯克願景的唯一途徑是特斯拉股票，但這個局面很快將會改變，而且即將掛牌上市的SpaceX，可能瓜分特斯拉的散戶投資人基礎，致使這家電動車大廠遭邊緣化 。

彭博資訊報導，隨著馬斯克旗下太空事業SpaceX啟動首次公開發行股票（IPO）進程，市場將為投資人提供切入「馬斯克經濟」的新入口。華爾街專業人士認為，投資人的注意力和資金，將不可避免地從特斯拉分流至向這家新上市公司。

Integrity資產管理公司投資組合經理人吉柏特表示：「這對特斯拉絕對非好事，我們認為馬斯克將把更多重心放在SpaceX。雖然他過去能同時兼顧多個項目，但感覺SpaceX是他傾注心血的『新寵兒』，而特斯拉可能被邊緣化。」

知情人士透露，高盛是SpaceX IPO的領頭銀行，另一家是摩根士丹利，而美銀、花旗和摩根大通則將按字母順序出現在初步公開說明書上。銀行出現在受高度矚目IPO的公開說明書封面上，通常意味著它們將扮演更積極角色，在某些情況下，還能獲得更多手續費分成。

從另一角度看，特斯拉近來似乎處於停滯狀態甚至略有下滑，包括銷售成長放緩、基本面承壓。但其股價長期以來並非由財務表現驅動，而是被視為對馬斯克願景的押注。特斯拉股價在2023年初至2025年底大漲了265%，但今年迄今下跌了8.8%，本益比仍高達196倍，是標普500指數中第二貴的股票。

相比之下，SpaceX在航空領域處於絕對領先地位且成長潛力巨大。吉柏特說，「我們預計SpaceX上市時的估值將非常驚人」，「它沒有真正的競爭對手」，它的市值最終甚至可能超過特斯拉。法國巴黎銀行分析師皮卡瑞優估計，散戶投資人持有約40%特斯拉股份，而SpaceX上市將「分割」支持馬斯克的散戶基礎，進而對特斯拉股價構成壓力。

另據報導，SpaceX IPO的目標籌資額高達750億美元，估值超過2兆美元，將輕易超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在2019年IPO的294億美元，成為史上最大的股票上市案。