聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX IPO 特斯拉失寵

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

多年來投資大眾參與馬斯克願景的唯一途徑是特斯拉股票，但這個局面很快將會改變，而且即將掛牌上市的SpaceX，可能瓜分特斯拉的散戶投資人基礎，致使這家電動車大廠遭邊緣化 。

彭博資訊報導，隨著馬斯克旗下太空事業SpaceX啟動首次公開發行股票（IPO）進程，市場將為投資人提供切入「馬斯克經濟」的新入口。華爾街專業人士認為，投資人的注意力和資金，將不可避免地從特斯拉分流至向這家新上市公司。

Integrity資產管理公司投資組合經理人吉柏特表示：「這對特斯拉絕對非好事，我們認為馬斯克將把更多重心放在SpaceX。雖然他過去能同時兼顧多個項目，但感覺SpaceX是他傾注心血的『新寵兒』，而特斯拉可能被邊緣化。」

知情人士透露，高盛是SpaceX IPO的領頭銀行，另一家是摩根士丹利，而美銀、花旗和摩根大通則將按字母順序出現在初步公開說明書上。銀行出現在受高度矚目IPO的公開說明書封面上，通常意味著它們將扮演更積極角色，在某些情況下，還能獲得更多手續費分成。

從另一角度看，特斯拉近來似乎處於停滯狀態甚至略有下滑，包括銷售成長放緩、基本面承壓。但其股價長期以來並非由財務表現驅動，而是被視為對馬斯克願景的押注。特斯拉股價在2023年初至2025年底大漲了265%，但今年迄今下跌了8.8%，本益比仍高達196倍，是標普500指數中第二貴的股票。

相比之下，SpaceX在航空領域處於絕對領先地位且成長潛力巨大。吉柏特說，「我們預計SpaceX上市時的估值將非常驚人」，「它沒有真正的競爭對手」，它的市值最終甚至可能超過特斯拉。法國巴黎銀行分析師皮卡瑞優估計，散戶投資人持有約40%特斯拉股份，而SpaceX上市將「分割」支持馬斯克的散戶基礎，進而對特斯拉股價構成壓力。

另據報導，SpaceX IPO的目標籌資額高達750億美元，估值超過2兆美元，將輕易超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在2019年IPO的294億美元，成為史上最大的股票上市案。

SpaceX 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

SpaceX加速IPO時程 力拚下月那斯達克掛牌

SpaceX傳最快6月上市！他憂利多出盡「逃命潮」 網挺：現在不上車就來不及

拒絕特斯拉和SpaceX收購 他打臉馬斯克：現金流不足以支撐DeepMind研究

英特爾市值飆增4,400億美元

相關新聞

政府斡旋…三星大罷工 最後關頭喊停

三星電子工會昨天宣布，決定暫緩大罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。原定今天起進行為期十八天的大罷工，在最後一刻喊停，對南韓經濟和記憶體等產業的衝擊也暫時化解。

花旗最新預估 油價短期上衝120美元

花旗集團（Citigroup）預估，布蘭特原油價格短期內將漲至每桶120美元，主因是國際油市低估荷莫茲海峽供應恐長期中斷，及更廣泛尾部風險的影響。花旗在荷莫茲海峽預估要到第3季才會逐步恢復局部通行的情境下，推算布蘭特更可能在夏季6-8月，漲至每桶150美元。

歐盟將落實對美貿易協議 輸美產品稅率上限15% 承諾投資6,000億美元

歷經數月談判，歐盟20日達成臨時協議，將落實去年7月與美國簽訂的貿易協議，不僅克服長久以來導致該協議實施遇阻的分歧，也趕在美國總統川普揚言進一步提高關稅的最後期限前採取行動，有望避免美國對歐盟產品加徵更高關稅。

印尼捍衛匯價 意外升息2碼

印尼央行20日意外升息2碼，將去年10月以來一直維持在4.75%的基準利率，調高至5.25%，藉此加強捍衛印尼盾的力道，希望穩住本月以來不斷下探新低的印尼盾匯價。這是印尼央行自2022年來首度一口氣升息2碼。

分析師：能源進入超級周期

知名大宗商品分析師柯里（Jeff Currie）說，全球現在正處於一個大宗商品超級周期的早期階段。隨著人工智慧（AI）基礎建設快速擴張，而能源及原物料產能卻長期投資不足的矛盾加劇，這波價格大漲的周期可能會持續十年以上。

IEA 預估 電動車全球市占衝30% 油價高漲、電池降價提振買氣

國際能源總署（IEA）預估，電動車今年占全球新車銷售的比重有望攀抵近30%，反映伊朗戰爭推高油價的影響，而電池價格下降也有助於提振電氣化車輛的買氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。