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IEA 預估 電動車全球市占衝30% 油價高漲、電池降價提振買氣

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
國際能源總署預估，電動車今年占全球新車銷售的比重有望攀抵近30%。（法新社）
國際能源總署預估，電動車今年占全球新車銷售的比重有望攀抵近30%。（法新社）

國際能源總署（IEA）預估，電動車今年占全球新車銷售的比重有望攀抵近30%，反映伊朗戰爭推高油價的影響，而電池價格下降也有助於提振電氣化車輛的買氣。

IEA預估，歐洲電動車今年的銷量增幅看增20%，等於每賣出三輛車就有一輛是電氣化車輛。在拉丁美洲與亞太地區的銷量預估增幅則更驚人，分別來到45%與逾50%。整體電動車銷量繼去年提升20%至逾2,000萬輛後，今年可望進一步攀增至2,300萬輛。

IEA能源技術長居爾（Timur Gül）表示：「展望未來，決策官員很可能利用這次結構性契機，來強化能源安全，並保護消費者與經濟將來不受這類危機衝擊。」

他說，一些東南亞國家已開始擴大或延長電動車的稅務優惠，其他國家也有望跟進。另據知情人士透露，印度政府正研擬推行逾10億美元的補貼措施，鼓勵民間部門採用電動巴士或卡車。這項計畫將延續十年，主要鎖定印度民間的商用車隊，大部分將撥款給城際巴士營運商。此舉反映出，印度政府在中東戰爭爆發後，正力圖削減對化石燃料的依賴。印度原油需求近九成仰賴進口，特別容易受到地緣政治震撼與油價波動影響。儘管全球今年第1季的電動車銷量比去年同期下滑8%，主因美國與中國大陸撤回購車補助，但隨著平價電動車型日益增多，銷量有望回溫。

在歐洲，2025年純電動車價格低於同級燃油車的比率，已提升至逾30%，遠高於2021年的大約15%。中國大陸去年電動車的平均售價也下降逾10%。

隨著中國電動車與插電式油電車出口激增，電氣化轉型也進一步加速。比亞迪等陸廠，正面臨自家市場激烈削價競爭的壓力，因此積極擴大海外銷售。

在2025年，全球生產的電動車中，近四分之三來自中國，而中國電動車出口量也倍增、改寫歷史新高。在出口帶動下，東南亞電動車市占率預料將從去年的接近20%，到2035年攀升至60%。

儘管電動化轉型前景仍具上行空間，IEA也警告，目前能源危機的整體影響，仍需時間觀察。IEA指出：「中東衝突對整體經濟造成的更廣泛衝擊，可能抑制整體汽車銷售。」

電動車 油價 亞太

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