AI熱潮重新洗牌全球股市排序 台韓分別躍居全球第六和第八

全球股市排名因人工智慧（AI）重新洗牌，台灣和南韓股市市值，超越許多歷史悠久的西方國家股市。

據滙豐追蹤全球股市市值所做排行，台灣已超越加拿大成為全球第六大股市，南韓則超車英國躍居第八名。這再次證明了AI熱潮正使市場力量集中至位居半導體供應鏈核心的經濟體。

2004年，台股全球排名還僅第12名，市值約5,000億美元；韓股則以4,000億美元排名第13名。然而，如今這兩市場市值卻已分別達到4.7兆和4.4兆美元。排名前五的股市則依序是美國、中國大陸、日本、香港和印度股市。

這樣的洗牌並非前所未見。陸股在2000年代後期進入到全球股市前段班，印度也在2023年下半年一度超越港股，之後又被反超。

儘管如此，台股和韓股的崛起仍令人驚艷。Global X ETFs全球投資策略師Billy Leung表示：「這裡的不尋常之處在於速度之快和動力之集中。前十名洗牌幾乎每個周期都會發生，但通常發生背景是來自某種國內熱潮、某個大型IPO，或持續多年的表現超群。」

台韓股市的大漲，主要受到資本異常集中到少數AI相關廠商帶動。光是台積電一家公司，就占了台股市值的逾40%，三星和SK海力士加起來也占了南韓Kospi指數市值的42.2%，創下紀錄新高。

宏利投資亞洲區股票投資部主管蔡尚琴（June Chua）表示：「這兩個指數已實質成為AI和半導體的代表。」

但這也可能導致這兩股市漲勢更容易翻轉。外資上周稍晚拋售價值約130億美元的南韓股票，導致韓股大跌。同時，三星股價也因為投資人關注勞資談判和可能罷工，出現劇烈振盪。