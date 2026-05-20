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蘋果App Store防堵詐欺 去年攔阻逾695億潛在交易

中央社／ 台北20日電
蘋果公司（Apple）結合人工審核與人工智慧（AI）打擊惡意行為，旗下應用程式商店App Store在2025年阻止超過22億美元的潛在詐欺交易。 路透社
蘋果公司（Apple）結合人工審核與人工智慧（AI）打擊惡意行為，旗下應用程式商店App Store在2025年阻止超過22億美元的潛在詐欺交易。 路透社

蘋果公司（Apple）結合人工審核與人工智慧（AI）打擊惡意行為，旗下應用程式商店App Store在2025年阻止超過22億美元（約新台幣695.7億元）的潛在詐欺交易，過去6年累計攔阻金額超過112億美元。

蘋果也採取多項措施，阻止惡意人士散布惡意軟體，光是去年就拒絕超過200萬件有問題的App提交申請，並阻止超過11億個詐欺帳號建立。

蘋果今天在官網發文指出，隨著數位環境持續擴展，惡意行為者也不斷演變手法，經常透過欺騙性策略鎖定消費者與合法企業。為因應這些挑戰，蘋果持續強化多層防護機制，結合專業人工審核和先進機器學習技術，藉此偵測並阻止惡意行為。

持續投入先進系統，不只是為了攔阻惡意行為者，也讓整體內容審查流程更有效率。蘋果的系統運用AI快速辨識複雜惡意模式、分析App相似性，以及標記App更新中可能有問題的變更內容，讓人工審查人員將專業判斷集中在最重要的地方。

蘋果表示，將持續投入資源，落實長期以來對AppStore品質與安全的承諾，確保App Store在未來多年持續提供使用者探索App、開發者推動創新的首選平台。

蘋果 App Store 詐騙 AI Apple

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