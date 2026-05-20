美股早盤／殖利率回落…4大指數漲跌互見 晶片股帶頭衝、費半勁揚2%

美債殖利率從高點回檔，投資人靜候輝達盤後公布的財報，美股四大指數在20日早盤漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下跌0.1%，標普500指數上漲0.2%，那斯達克指數漲0.3%，費城半導體指數飆升2%。台積電ADR攀高1%。

科技股表現佳，輝達漲0.1%、英特爾漲與ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）均衝高5%以上。

輝達將在20日盤後公布財報，銷售可望成長80%，但投資人更關心輝達要如何提高產能、及如何抵禦日漸增加的對手。

選擇權市場預測，結果出爐後，輝達股價可能上漲或下滑5.5%。近來科技股飆風暫緩，倘若輝達財報出色，可望注入新動能，帶動全球指數續揚。

投資銀行Panmure Liberum策略主管克萊曼說：「半導體漲勢停滯，其實是進入整理格局，等候輝達財報。目前輝達可以繼續擊敗市場預期、並上調展望，這將再次點燃半導體升勢。」

美國10年期公債殖利率從16個月高點回落，下跌3個基點至4.64%。市場預料，聯準會（Fed）將在今年12月升息。

上周公布的經濟數據顯示，受伊朗戰爭和油價大漲拖累，通膨似乎復燃，導致升息期望大增。

個股方面，目標百貨（Target）同店銷售增幅為四年來最佳，並上調展望，但股價仍重挫7%。