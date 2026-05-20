歐洲電動車銷量大增 伊朗戰爭促使民眾接受度出現轉折

根據路透社獨家獲得的資料，在伊朗戰爭導致燃料價格高漲之下，歐洲的電動車需求強勁成長，一反去年不如業界預期的表現。有業者甚至認為，歐洲的電動車市場出現轉折點。

英國研究機構New Automotive和歐洲產業組織E-Mobility Europe提供的資料顯示，歐洲16個市場4月新電動車領牌數量較去年同期成長34%。這些市場占歐洲聯盟（EU）和歐洲自由貿易協會（European FreeTrade Association，EFTA）汽車總銷量的80%多。

此外數據顯示，電動車銷量除了在原已接受度較高的丹麥和荷蘭市場勁揚，在義大利等推展緩慢的市場也有顯著增長。

英國電動車廠Octopus執行長葛瑞渥（GurjeetGrewal）表示，其4月新車需求較去年同期暴增95％，二手車需求更激增160％，「這不是短暫現象，而是轉折點」。

歐洲各地去年純電動車銷量雖然也出現30%的成長率，但普及情況卻未達業界預期，迫使包括德國大車廠福斯（Volkswagen）和飛雅特（Fiat）母公司斯特蘭蒂斯（Stellantis）認列數以10億計美元資產減損支出。

但今年2月28日美國和以色列空襲伊朗、引發空前的能源供應中斷後，國際油價飆破每桶100美元，有意購車者的算盤出現重大變化。

瑞典車廠Volvo（富豪汽車）商務長塞維林森 （ErikSeverinson）表示，他們的電動車訂單呈現漲勢，尤其是入門款小型電動休旅車EX30，對這款車感興趣的買家通常「對油價上漲最為敏感」。

法國車廠雷諾（Renault）也說，其在英國市場4月領牌新車半數是電動車，且自伊朗戰爭爆發以來，其英國官網上電動車相關查詢量增加了48%。

福斯汽車旗下品牌Seat和Cupra的執行長郝普特（Markus Haupt）本月初透露，其在德國的銷售團隊回報，新訂單中電動車占比已接近60%，比公司原本配額25%高許多。

歐洲車輛交易網站的電動車新車和二手車搜尋量同樣雙雙明顯成長，其中擁有價格較親民車款的中國品牌求購量增幅尤其顯著。

德國交易平台Carwow便指出，伊朗戰爭爆發後，其平台上求購電動車的比例已由原本的約40%躍上75%，傳統汽車則由33%降至16%。其中中國電動車大廠比亞迪（BYD）的求購量在今年第1季成長了驚人的250倍，另2家中國電動車廠零跑（Leapmotor）和小鵬（Xpeng）也分別暴增436%和153%。

另個歐洲車輛交易平台OLX同樣表示，伊朗戰爭爆發以來，其法國網站的電動車求購量大漲了80%。

1970年代也爆發過油價飆漲後消費者改選擇較省油車款的情況，但當時在油價回跌、加油負擔減輕後，消費者又改回購買較不省油車款。然而業界人士表示，這回情況可能不同。

OLX執行長季西（Christian Gisy）指出，「伊朗衝突已經從根本上重塑人們對於日常生活中能源安全的看法，歐洲人對電動車的態度已從『有天可能會買』轉變為『現在就要買』」。