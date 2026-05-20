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給老黃難看？傳黃仁勳訪陸期間 北京下令禁輝達一款遊戲顯卡

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。美聯社
輝達執行長黃仁勳。美聯社

中國大陸不只尚未批准輝達H200晶片的採購令，最新消息指出，北京在輝達執行長黃仁勳訪陸之際，加碼禁售一款輝達顯卡，在美中超級強權的AI爭霸戰中，祭出新攻勢。

據英國金融時報（FT）看到的文件與知情人士消息，輝達「RTX 5090D V2」遊戲顯卡，15日遭列中國海關哨站的違禁品名單，此時黃仁勳正陪同美國總統川普訪問中國。

遭禁顯卡去年8月推出，以符合美國出口管制要求，主要鎖定中國遊戲玩家與3D動畫師，但也有AI開發者因無法取得最先進的輝達產品，改買這種顯卡。

此舉顯示北京決心阻止輝達晶片進入，尤其是遵循美方出口管制的降規商品。中方欲支持華為與寒武紀等本土晶片商，追上美國競爭對手。

摩根士丹利（大摩）預測，中國AI晶片市場規模，2030年將達670億美元，86%由本土業者供應；今年本土AI晶片市場規模，約為210億美元。中國AI晶片市場原本由輝達主導，該公司上一年度的中國銷售額略高於170億美元。

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