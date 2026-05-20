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油價大漲周期才開始 知名分析師建議布局這七家能源公司

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
雪佛龍（Chevron）位於加州的煉油廠。法新社
雪佛龍（Chevron）位於加州的煉油廠。法新社

知名大宗商品分析師柯里（Jeff Currie）說，全球現在正處於一個大宗商品超級周期的早期階段。隨著人工智慧（AI）基礎建設快速擴張，而能源及原材料產能卻長期投資不足之間的矛盾加劇，這波價格大漲的周期可能會持續十年以上。

他建議投資人買進能源公司股票，把握超級周期的投資機會。

柯里指出，雖然近幾個月來油價已大漲，但市場體系目前還沒看到壓力，那是因為這段時間正值市場一年中需求最疲弱時期，逐步在消化庫存。然而，一旦庫存耗盡，價格將被迫再進一步提高，把需求壓低到供應能滿足的水準。他預料這會重演2020至2021年時的情況——當時通膨最初被視為「暫時性」，但之後卻一路飆升至1981年以來最高水準。

他說，布蘭特原油目前現貨價格與遠期曲線後端之間的價差，顯示原油的長期成本結構基本上被錯誤定價，所以油價更大的上漲還在後頭。

柯里預估，特定產品未來幾周庫存耗盡後，將出現嚴重短缺，並導致價格飆升。例如，全球航空燃油已處於危急水位；歐洲則可能在月底前面臨嚴重柴油與燃料問題；美國汽油則預計在7月之前出現供應吃緊。

基於對油價將會再漲更高，且才在超級周期初期的判斷，柯里建議投資人投資他所謂的「富饒七雄」（Munificent Seven）的股票，參與這個上升周期。

這七家柯里相對於美股「科技七雄」（Magnificent Seven）所指的能源公司是：埃克森美孚（ExxonMobil）、雪佛龍（Chevron）、康菲石油（ConocoPhillips）、殼牌（Shell）、道達爾能源（TotalEnergies）、英國石油（BP）以及挪威國家石油公司（Equinor ASA）。

柯里曾在高盛任職超過 20 年，之後擔任凱雷集團（Carlyle Group）能源轉型部門策略長，現為Abaxx Markets 的共同執行董事長。他對能源市場的觀點，在華爾街頗具影響力。

油價 美國 原油 石油

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