南韓三星電子勞資協商再度展開 勞動部長親自參與斡旋

韓國三星電子勞資雙方今天中午再度協商破局，工會將依原計畫明天起罷工。為了阻止罷工危機，僱傭勞動部長金榮訓親自擔任斡旋者，盼在最後關頭促成勞資對話並推動達成協議。

三星電子勞資雙方從18日到今天早上為止，持續參與由中央勞動委員會主持的第2次事後協調會議。中央勞動委員會提出折衷雙方立場的調整案後，工會方面表示同意，但資方未表明是否接受，因此宣布協商破局。

隨後三星電子工會表示，將依原計畫於明日依法展開全面罷工，並表示，「即使在罷工期間，也不會停止為達成協議努力。」在預告罷工的前1天協商再度失敗，這也使得韓國各界對三星電子全面罷工所帶來的損失憂慮升高。

因此僱傭勞動部稍早發布訊息表示，由勞動部長金榮訓親自參與協調的三星電子勞資協商，於韓國時間下午4時起在京畿地方僱傭勞動廳舉行。勞動部表示，「此次勞資協商並非中央勞動委員會的事後協議程序，而是勞資當事人之間的協商，勞動部長則將扮演支援角色。」

對於三星電子工會可能從明天起展開罷工，青瓦台也發聲明表示，對於中央勞動委員會的事後協調宣告破裂，深感遺憾。青瓦台首席發言人姜由楨指出，「即使在最終期限之前，也希望考量對韓國經濟可能帶來的影響，勞資雙方能夠努力到最後一刻，為達成協議盡最大努力。」