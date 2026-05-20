新加坡與世銀集團推碳市場計畫 促進數位監測制度

隨著亞洲成為碳市場發展重鎮之一，新加坡今天宣布與世界銀行集團合作推動碳市場計畫（Carbon MarketsProgramme），盼解決阻礙碳市場發展問題，協助各國提升數位基礎設施能力，推動數位化碳減量監測、報告與驗證（MRV）機制。

世界銀行集團（World Bank Group）年度碳定價與碳市場國際會議「Innovate4Climate（I4C）」今天在新加坡展開，集結世界各地產官學界的政策制定者及投資人，聚焦碳市場制度設計相關議題。

自2017年以來，Innovate4Climate是全球碳定價議題的交流平台，而亞洲目前是全球碳定價與碳市場發展最活躍的區域之一。中央社等國際媒體受邀參與此次系列論壇。

世界銀行東亞與太平洋區域總監佛瑞塞（JuliaFraser）出席論壇時表示，各國不再只是討論碳定價，而是將其納入政策工具的一部分；世銀協助各國建立所需的市場基礎設施，運用混合融資工具吸引民間資本投入，並推動試點交易以證明這些機制能在現實世界中有效運作；協助推動潔淨能源轉型，能為進行轉型的社區創造就業機會，農業碳計畫也讓小農得以接觸新的收入來源。

新加坡總理公署策略小組副秘書長Amelia Tang表示，若碳定價相關機制設計得當，便能釋出清晰且可預測的訊號，推動效率提升並引導投資流向更潔淨的技術，新加坡作為金融樞紐以及致力成為碳服務中心，希望在建立運作健全的碳市場方面，發揮催化作用。

新加坡日前與菲律賓簽署碳權合作執行協定，在巴黎協定第6條架構下建立合作機制，推動碳減量計畫所產生的碳權生成與跨境移轉。這也是新加坡簽署的第11項同類協定。

新加坡與世銀合作推動「新加坡碳市場計畫」（Singapore Carbon Markets Programme），目的為解決阻礙碳市場發展與擴大的問題，協助各國建立符合國際標準、可互通的碳登錄系統（carbon registries），並推動數位化碳減量監測、報告與驗證機制，擴展至包括再生農業在內的新型碳權類別。

新加坡自2019年起實施碳稅、與多國簽署碳權採購協議，打造由碳市場參與者、服務供應商與交易平台構成的生態系。

世銀集團東亞與太平洋區域經理史文森（KristinaSvensson）表示，這項合作反映各界致力於為最需要氣候融資的國家提供有意義的資金管道，以帶來具體的發展成果，也再次強化世銀與新加坡政府在建立完整性碳市場策略的一致性。