AI重塑產業與市場 「數位原住民」年輕族群憂衝擊就業

隨著人工智慧（AI）重塑全球產業與市場，正準備步入職場的年輕「數位原住民」內心的集體焦慮不斷加深，憂心AI對就業與日常生活帶來衝擊。

路透社報導，前Google執行長施密特（EricSchmidt）本週在亞利桑那大學（University ofArizona）畢業典禮致詞時表示，AI帶來的影響將比以往任何事物都「更巨大、快速，且更深遠」。

儘管施密特試圖安撫畢業生對就業安全及未知未來的焦慮，他仍坦言：「它將觸及每個職業、每間教室、每家醫院、每個實驗室、每個人，以及你們擁有的每一段關係。」此時台下已是噓聲四起。

這股恐懼感有多寫實？渣打銀行（StandardChartered）昨天宣布將裁汰7000多個職位，並以AI取代「產值較低的人力資本」。

許多科技公司也紛紛以AI為由裁減員工。Meta在美國員工的電腦上安裝追蹤軟體以訓練其AI模型，並計劃從本月開始在全球範圍內裁員10%。

亞馬遜（Amazon）在推動AI與提升效率的同時，近月已裁減約3萬個企業職位；而金融科技公司Block也在2月裁減了近半數員工。

此外，伊朗戰爭也使招聘市場同步降溫。

施密特坦承年輕一代的恐懼是「合理」的，但正如當前其他高階主管一樣，他將AI帶來的變革與衝擊描繪成不可逆的必然趨勢，每個人都必須去適應。

然而，即便執行長們積極擁抱AI，反彈的跡象已陸續浮現：從中國法院、韓國汽車製造商工會，到好萊塢編劇以及印度電影界，皆出現抗議聲浪。

蓋洛普（Gallup）4月發布的一份報告顯示，越來越多Z世代（指1997年至2012年間出生者）對AI感到焦慮或憤怒，相較於前一年，對AI抱持希望或興奮的人數則大幅銳減。

近半數受訪者認為AI的風險大於效益，僅有15%認為其帶來淨效益，看法遠比一年前悲觀。多數人承認有必要精通AI，但指出這阻礙了更深層次的學習與創造力。

報告作者寫道：「負面情緒在過去一年有所加劇。」並指出AI的使用率已開始進入高原期。「職場中的年輕族群明顯更傾向將AI視為一種風險，而非效益。」