印尼祭出殺手鐧 6月起集中控管大宗商品交易 國營企業成唯一出口商

擁有豐富天然資源的印尼計劃透過一家國營機構集中管理大宗商品出口，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）宣布，雅加達將成立一家新的國有企業，成為國內多項商品的唯一出口商，主要是為了打擊涉嫌透過低報價格進行的出口詐欺行為。

普拉伯沃今天在國會表示：「我們所有天然資源的銷售，從棕櫚油、煤炭到鐵合金，都必須透過由印尼政府指定的國有企業做為唯一出口商進行。」

他未詳述哪些鐵合金將納入範圍，但其中可能包括部分鎳產品。鎳是製造不鏽鋼與電動車電池的重要原料。

印尼政府成立商品的單一出口機構， 代表將對國內經濟最重要之一的產業加強控制與審查。此舉也可能衝擊高度依賴印尼大宗商品的全球市場，並侵蝕在印尼營運的天然資源企業獲利。

消息出爐後，在馬來西亞交易所的基準棕櫚油價格應聲上漲近2%，反映市場擔憂印尼出口管制措施可能影響供應。

根據印尼新規定，商品生產商必須先將產品出售給國營機構，再由該機構與海外買家議價。普拉伯沃表示：「所有商品價格都必須由我國決定。」新規將自6月1日起分階段實施。目前，生產商仍可直接向買家出售產品。

普拉伯沃說，這項措施是為了打擊涉嫌透過低報出口價格進行的出口詐欺行為，這類問題在1991年至2024年讓印尼損失9,000億美元。

此前，普拉伯沃政府加強中央集權，再加上推動學童免費午餐、燃料大量補貼等財政與經濟政策，已使企業與投資人面臨壓力。今年稍早，全球指數供應商MSCI警告，印尼可能被降級為「邊境市場」，此事也打擊市場信心。雅加達股價指數20日盤中下跌近2%，印尼盾兌美元則徘徊在歷史低點附近。